Nach der mutmaßlichen Brandstiftung in der katholischen Kirche in Wissen sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Jetzt werden Spenden für die Restaurierung gesammelt.

Wie das Pastoralbüro Obere Sieg mitteilt, sollen die Spenden dem Erhalt der katholischen Pfarrkirche zugutekommen. Zudem habe der Kölner Kardinal Woelki einen Besuch angekündigt. Er werde mit der Gemeinde am Sonntag nach Karneval in Schönstein Messe feiern. Durch das Feuer in der Kirche in Wissen wurden unter anderen der barocke Hochaltar sowie wertvolle Fresken zerstört.

Spendenkonto für die Kreuzerhöhungskirche in Wissen Kontoinhaber: Kath. Kirchengemeinde Kreuzerhöhung, Wissen

IBAN: DE 36 5739 1800 0035 1094 39

Verwendungszweck: "Erhaltung der Kirche"

Bank: Westerwald Bank eG, 57537 Wissen

Hinweis auf Täter durch Videoüberwachung

Die Polizei Betzdorf hatte nach dem Feuer eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Auswertungen einer Kameraüberwachung führten schnell zu Hinweisen auf den 39-jährigen Tatverdächtigen. Er wurde festgenommen, aber später unter Auflagen wieder freigelassen. Gegen diesen Beschluss des Amtsgerichts hatte die Staatsanwalschaft erfolgreich Beschwerde eingelegt. Der Verdächtige wurde deshalb erneut festgenommen und sitzt inzwischen wieder in Untersuchungshaft.

"Nach den bisher bekannten Informationen handelt es sich wohl um einen einzelnen deutschen Mann aus dem Oberbergischen", schreibt das Pastoralbüro Obere Sieg in einer Mitteilung. Hinweise auf einen eventuellen Mittäter liegen derzeit laut Polizei nicht vor. Zu einem möglichen Tatmotiv sagt sie noch nichts.

Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass der Täter zunächst eine Scheibe eingeschlagen hat, um in die Kirche in Wissen zu gelangen. Dort soll er dann gegen 4:30 Uhr im Bereich des Altars Feuer gelegt haben. Das Feuer wurde erst etwa drei Stunden später entdeckt. Durch den lang andauernden Schwelbrand sei eine hohe Hitze und eine Menge Ruß entstanden. Menschen wurden durch das Feuer zum Glück nicht verletzt.

Einige Kunstschätze sind nach Feuer nicht mehr zu retten

Der barocke Hochaltar aus dem 17. Jahrhundert sei völlig zerstört worden, sagte der katholische Pfarrer Martin Kürten dem SWR. Das hätten Gutachter des Bistums Köln festgestellt, die am Dienstag vor Ort waren. Außerdem sei auch ein Teil der Fresken des Künstlers Peter Hecker beschädigt worden, dessen Arbeiten unter anderem auch im Kölner Dom zu sehen sind. Das seien unersetzbare Kulturgüter, so der Pfarrer weiter.

Nach seinen Angaben liegt der Schaden vermutlich im siebenstelligen Bereich. Der barocke Hochaltar aus dem 17. Jahrhundert müsste komplett rekonstruiert werden. Ob das sinnvoll ist, müsse noch beraten werden. Ein Teil des verrußten Deckengemäldes könne aber vielleicht noch restauriert werden. Ob sich die Pfeifen der Orgeln durch die Hitze verzogen haben, müsse ein Orgelbauer noch prüfen. Eine Fachfirma habe zudem bereits damit begonnen, den Ruß im Inneren der Kirche zu entfernen.

Spontane Schweigeandacht am Freitagabend in Wissen

Nach dem Brand hatten sich etwa 200 Menschen zu einer Andacht auf dem Kirchplatz versammelt. Sie brachten Kerzen mit und verharrten still. Verbandsbürgermeister Berno Neuhoff schrieb: "Die Menschen sind fassungslos, traurig und geschockt, aber Wissen steht zusammen. Ein eindrucksvolles spontanes Zeichen der Solidarität, des Gebetes sowie mit Geste des Verzeihens vor unsere Kirche für den oder die Täter."

Bei dem Brand in der katholischen Pfarrkirche in Wissen im Kreis Altenkirchen sind der barocke Hochaltar und wertvolle Fresken zerstört worden. SWR

Gottesdienste in Wissen werden verlegt

Wegen des Brandes in der katholischen Kirche in Wissen können dort bis auf weiteres keine Gottesdienste stattfinden, so Pfarrer Martin Kürten. Die Gottesdienste würden deshalb unter anderen im Pfarrheim in Wissen abgehalten. Kürten hofft, dass sie die Kirche zum Osterfest im kommenden Jahr wieder nutzen können.

Die jeweils aktuellen Gottesdienstzeiten an Ausweichorten werden auf der Internetseite des Pastoralbüros des Seelsorgebereiches Obere Sieg bekanntgegeben.