SMS werfen neues Licht auf Spiegels Rolle bei Flut

Am Freitag wird Ex-Umweltministerin Spiegel (Grüne) im Flut-Untersuchungsausschuss aussagen. Jetzt sind SMS-Protokolle von der Flutnacht und dem Morgen danach bekannt geworden, die ein neues Licht auf ihre Rolle werfen.

Einsehen konnten die nicht-öffentlichen Protokolle das Magazin "FOCUS" und die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Die SMS-Nachrichten sind nach SWR-Recherchen authentisch. Aus Sicht von "FOCUS" machen sie zum einen deutlich, dass Anne Spiegel und ihr Staatssekretär Erwin Manz (Grüne) an jenem Unglückstag keine Ahnung gehabt hätten, wie die Flutwelle sich im Ahrtal ihren Weg bahnte. So habe sich etwa die Pressestelle am 14. Juli um 18 Uhr an Manz mit der Frage gewandt: "Müssen wir jetzt was machen?" Manz‘ Antwort sei gewesen: "Heute nicht."

Bei Fragen zu Pegelständen solle man bitte auf das Landesamt für Umwelt (LfU) verweisen. Dabei war Manz laut "FOCUS" offenbar nicht bewusst, dass das LfU "meist völlig veraltete Daten vom Deutschen Wetterdienst herausgab und später dann auch wichtige Messstationen ausfielen". Als Umweltministerin war Spiegel damals auch für den Hochwassermeldedienst im Land verantwortlich.

"Focus": Spiegel um ihr Image besorgt

Laut "FOCUS" legen die SMS-Protokolle auch nah, dass Spiegel nach der Flutnacht darüber sinnierte, wie man die Schuld an dem Flutdesaster von sich lenken und etwaige Attacken durch den sozialdemokratischen Koalitionspartner abfedern könnte.

Nachdem ihr Pressesprecher Dietmar Brück ihr entsprechende Vorschläge gemacht habe, habe Spiegel geantwortet: "Lieber Dietmar, dass deckt sich mit meinen Überlegungen, plus: das Blame-Game (z. Dt. Schuldzuweisungen) könnte sofort losgehen, wir brauchen ein Wording, dass wir rechtzeitig gewarnt haben, ich im Kabinett." Zudem habe die Ministerin herausstreichen wollen, dass "ohne unsere Präventions- und Vorsorgemaßnahmen alles noch viel schlimmer geworden wäre etc."

Spiegel misstraute offenbar Innenminister Lewentz

Laut "FOCUS" trieb die Grünen-Politikerin vor allem die Sorge um, dass Innenminister Roger Lewentz (SPD) ihr in die Parade fahren könnte. "Ich traue es Roger zu, dass er sagt, die Katastrophe hätte verhindert werden können oder wäre nicht so schlimm, wenn wir als Umweltministerium früher gewarnt hätten und dass es an uns liegt, weil wir die Situation unterschätzt hätten." Spiegel schlug demnach vor, einen "Mini-Krisenstab zusammenzutrommeln und uns die Themen vorzunehmen, um handlungsfähig zu sein".

Die Opposition im rheinland-pfälzischen Landtag hält dem Umweltministerium Versäumnisse vor. Es habe nicht ausreichend vor dem Jahrhunderthochwasser gewarnt. Spiegel ist für Freitag vor den Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags zur Flutkatastrophe geladen.

Auch Chats von Lewentz an Dreyer öffentlich

Kürzlich waren auch Chatnachrichten von Innenminister Lewentz an Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) aus der Flutnacht an die Öffentlichkeit gelangt. Aus diesen ging hervor, dass in der Landesregierung weitgehende Ahnungslosigkeit über die Ausmaße der Naturkatastrophe herrschte. So habe Lewentz erstmals am 15. Juli um 7:40 Uhr von einigen Todesfällen erfahren. Von "Personenschäden im größeren Umfang" habe er nichts gewusst.