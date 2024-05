Hilfsorganisationen proben Erdbeben-Szenario im Ahrtal

Das sind die Emergency Medical Teams der WHO:

Die EMT-Initiative der WHO Emergency Medical Teams sind Teams aus Ärztinnen und Ärzten, Krankenpflegepersonal sowie weiteren Unterstützungskräften, die darauf spezialisiert sind, bei Katastrophen oder Krankheitsausbrüchen international schnelle medizinische Hilfe zu leisten. Dadurch entlasten sie das lokale Gesundheitssystem im Einsatzgebiet. Entscheidendes Merkmal der EMTs ist ihre Klassifizierung durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Sicherstellung der Behandlungsqualität und der logistischen Einsatzfähigkeit. In Deutschland gibt es fünf bereits klassifizierte EMTs, von denen drei bei der Übung im Ahrtal vertreten sind. Drei weitere befinden sich aktuell auf dem Weg zur Klassifizierung.