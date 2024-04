An der Uniklinik Freiburg wird am Samstag getestet, wie gut die Evakuierungspläne funktionieren. An der Großübung sind zahlreiche Rettungskräfte beteiligt.

Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte proben am Samstagvormittag an der Freiburger Uniklinik die Abläufe im Katastrophenfall. Simuliert wird unter anderem ein Brand, der die Evakuierung von Gebäuden notwendig macht. Bei der Übung geht es darum, die Evakuierungspläne für Patienten, Pflegepersonal und das Zusammenspiel mit anderen Klinikbereichen zu verfeinern. Man will dabei unter anderem auch die Kommunikation der Klinik-Einsatzleitung mit externen Rettungskräften überprüfen. "Bei der Notfallübung mit einem angenommenen Brandereignis sollen die Abläufe optimiert werden, um in der Region für solche Schadens-Großereignisse noch besser aufgestellt zu sein", sagt der Katastrophenschutzbeauftragte der Uniklinik, Thorsten Hammer. Wir wollen für ein Schadens-Großereignis regional noch besser aufgestellt sein Thorsten Hammer, Katastrophenschutzbeauftragter der Uniklinik Freiburg SWR Peter Steffe Monatelange Vorbereitung Mehrere Monate lang wurde die Großübung vorbereitet. Mit dabei sind neben dem Stations-Pflegepersonal auch 52 Laienschauspielende, die Patienten mimen. Sie alle sollen bei der Großübung von Einsatzkräften während eines angenommenen Feuers von zwei Klinik-Stationen unter Realbedingungen in Sicherheit gebracht werden. Dabei wird das Rettungsgeschehen mit Drohnen über dem Klinikareal aus der Luft überwacht. Man erhofft sich so Erkenntnisse, ob die Anfahrtswege für die Rettungskräfte verbessert werden müssen. Zahlreiche Beobachtende vor Ort Beobachtet wird der Einsatz von der Klinik- und Einsatzleitung, aber auch von Rettungsexperten von Feuerwehr und Polizei sowie durch Vertreter des Regierungspräsidiums Freiburg. Die Fachleute wollen Erkenntnisse über mögliche möglicherweise Schwachstellen im Rettungskonzept erlangen. Die gesamte Evakuierungsübung an der Uniklinik Freiburg werde im Nachgang ausgewertet, so Thorsten Hammer. Verkehrsbehinderungen im Freiburger Westen Währen der Rettungsübung kann es am 13. April im Westen Freiburgs zu Verkehrsbehinderungen kommen. Am Samstagvormittag wird die Breisacherstraße, die am Campus der Uniklinik Freiburg vorbei führt, für etwas mehr als eine Stunde stadtauswärts voll gesperrt sein.