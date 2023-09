per Mail teilen

Eine Industrieanlage und eine Ackerfläche brennen, dazu tritt ein gefährlicher Stoff aus: alles gleichzeitig, an drei verschiedenen Orten. Dieses worst-case-Szenario proben Hunderte von Einsatzkräften drei Tage lang.

Wenn Sie in den kommenden Tagen im Kreis Alzey-Worms viele Einsatzwagen von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdiensten oder auch dem Technischen Hilfswerk sehen, dann ist das vermutlich kein Grund zur Beunruhigung. Denn der Ernstfall wird diesmal nur geprobt.

"Meliorem 2023" heißt die Katastrophenschutzübung - angelehnt an das lateinische Wort für "sich verbessern". Die Übung läuft von Freitag bis Sonntag im Landkreis Alzey-Worms und ist nach Angaben des Kreises eine der größten Brand- und Katastrophenschutzübungen in Rheinland-Pfalz.

Gleichzeitige Ereignisse in Monsheim, Eich und Osthofen

Gleich drei größere Szenarien werden innerhalb von 42 Stunden parallel simuliert: Ein großflächiger Vegetationsbrand in der Verbandsgemeinde Eich, ein großer Gefahrenstoffaustritt in der Verbandsgemeinde Wonnegau und ein großer Industriebrand in der Verbandsgemeinde Monsheim.

Eines der Katastrophen-Szenarien: Einsatzkräfte "löschen" einen größeren Brand in der Nähe des Altrheinsees. SWR Andreas Neubrech

Die Wonnegauhalle in Osthofen wird inklusive Parkplatz von Einsatzkräften genutzt werden und die neue Rheinhessenhalle in Monsheim wird im Rahmen der Übung zur Betreuungsunterkunft. Weil Dutzende von Einsatzwagen im Landkreis unterwegs sein werden, müssen zeitweise auch Bundes- und Landstraßen gesperrt werden. Die Kreisverwaltung bittet Bürgerinnen und Bürger um Verständnis. Anrufe und Nachfragen bei der Polizei und den Feuerwehren sollten unterbleiben.

Hier gibt es wegen der Katastrophenschutzübung Behinderungen Freitag, 22. September, von circa 12 bis 23 Uhr:



Eich: Behinderungen im Bereich L437, Alsheimer Weg und Osthofener Straße

Osthofen: im Bereich Wonnegauhalle Samstag, 23. September, ganztägig:



B271 Monsheim-Flörsheim-Dalsheim gesperrt

(Umleitung über Wachenheim und Mölsheim ist ausgeschildert).



In Flörsheim-Dalsheim gesperrt: Monsheimer Straße, Alzeyer Straße zwischen Untergasse und Mölsheimer Straße. Wilhelm-Ternis-Straße zwischen Monsheimer Straße und Willy-Brandt-Ring, halbseitige Sperrung mit Ampelanlage.



zeitweise Behinderungen gibt es hier:

Eich: im Bereich L437, Alsheimer Weg und Osthofener Straße

Osthofen: im Bereich Wonnegauhalle, Dr. Wander-Straße und Wonnegaustraße

Alzey: Karl-Heinz-Kipp-Straße

Monsheim: Gewerbegebiet Am Bockenheimer Weg.

Flörsheim-Dalsheim: Wilhelm-Ternis-Straße, Willy-Brandt-Ring und L443.

Lange Wasserleitung, Teleskopbühne und Nebelmaschine im Einsatz

Die simulierten Unglücksfälle sind in ihrem Umfang und in ihrer Dauer zuviel, um von einer Kommune allein bewältigt werden zu können. Deshalb sei Unterstützung aus weiteren sechs Leitstellenbereichen in Rheinland-Pfalz erforderlich, erklärt der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises Alzey-Worms, Michael Matthes.

Bereits seit mehr als einem Jahr ist Matthes mit der Planung der Großübung befasst. Etwa 1.000 Einsatzkräfte werden mit dabei sein. Sie müssen bei der Übung besondere Herausforderungen meistern, etwa eine Wasserversorgung über 2,5 Kilometer Länge aufbauen. Zudem wird eine Teleskopbühne eingesetzt, die 60 Meter Höhe erreichen kann und ein Turbogerät, das wie eine Schneekanone arbeitet und Nebel zum Löschen erzeugt.

Wegen der großen Katastrophenschutzübung werden bis Sonntag viele Einsatzwagen im Kreis Alzey-Worms unterwegs sein. Pressestelle Jörg Dindorf/Team Medien Landkreis Bad Kreuznach

Flutkatastrophe im Ahrtal hat Dringlichkeit gezeigt

Und auch der Verwaltungsstab der Kreisverwaltung Alzey-Worms wird im Zuge von "Meliorem" einberufen. Er muss nach der Erstversorgung der Betroffenen weitere Anordnungen koordinieren. Beispielsweise müssen Räume für die dauerhafte Unterbringung Evakuierter organisiert, Transportmöglichkeiten geschaffen und die Bevölkerung informiert werden.

Ziel der Übung ist es, die Zusammenarbeit zwischen dem Verwaltungsstab und der technischen Einsatzleitung zu koordinieren, Informations- und Meldewege zu erproben und zu prüfen, wie lange die Kräfte in verschiedenen Schichten durchhalten können. Außerdem soll die Übung Hinweise darauf geben, wie die Einsatzkräfte mit ihrer eigenen Betroffenheit bei einer größeren Katastrophe umgehen.

"Gerade die Flutkatastrophe im Ahrtal hat uns deutlich vor Augen geführt, dass sich Schadenslagen bisher ungekannten Ausmaßes ereignen können."

Landrat Heiko Sippel verweist dabei auf die Erfahrungen aus der Flutkatastrophe an der Ahr. "Hier müssen wir im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes alles tun, um bestmöglich auf die unterschiedlichen Szenarien vorbereitet zu sein." Im Haushaltsplan des Kreises seien dafür rund 55.000 Euro angesetzt. Dies sei gut angelegtes Geld für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger, so Sippel.

Ergebnisse der Katastrophenübung werden bundesweit relevant sein

Die Ergebnisse der Übung, so der Landrat, werden landes- und bundesweit relevant sein. Außer dem Landkreis Alzey-Worms sind zwölf weitere Kreise von Altenkirchen bis Germersheim mit dabei, zudem mehrere kreisfreie Städte.

Mit dabei sind Freiwillige Feuerwehren und Berufsfeuerwehren, Werksfeuerwehren, Verbände des Technischen Hilfswerks, Rettungs- und Hilfsdienste, schnelle Einsatzgruppen des Katastrophenschutzes, die Bundeswehr, Polizei, der Landesbetrieb Mobilität und die für den Digitalfunk zuständige Stelle des Landes.