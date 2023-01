Theater Lahnstein: Arina Horre wird Interimsleiterin

Nach monatelangem Streit um das Theater Lahnstein hat die Stadt am Montag die neue Interimsleitung vorgestellt. Arina Horre soll ab sofort die Geschicke des Kulturhauses führen.

Arina Horre ist Theaterwissenschaftlerin und leitet seit 2016 die Schauspielschule in Koblenz. Ab sofort übernimmt sie die künstlerische Interimsleitung am Theater Lahnstein - oder wie sie es beschreibt: Sie "spielt Feuerwehr."

Neue Interimsleitung in Lahnstein mit Theatererfahrung

Die neue Interimsleitung ist notwendig, weil die Stadt Lahnstein den ehemaligen Intendant Friedhelm Hahn kurz vor Weihnachten fristlos gekündigt hatte. Horre hat nach Angaben der Stadt schon Erfahrung mit dem Theater Lahnstein: Sie war dort bereits als Co-Regisseurin tätig und inszenierte einige Stücke. Außerdem hat sie als Regieassistentin an Theatern in Koblenz, Trier und Dortmund gearbeitet und verfasst auch selbst Theaterstücke.

"Meine Idee von Theater ist Wandlung, ist Öffnung. Theater ist immer auch gesellschaftskritisch."

Die vorübergehende Leiterin will nach eigenen Angaben das Theater in Lahnstein öffnen für ein breiteres Publikum: "Meine Idee von Theater ist Wandlung, ist Öffnung. Theater ist immer auch gesellschaftskritisch." Sie wolle auf Inklusion setzen und auch ein junges Publikum ansprechen.

Nach Angaben der Stadt wird Horre das Lahnsteiner Ensemble am Dienstag zum ersten Mal treffen. Die Schauspielerinnen und Schauspieler seien vorab nicht darüber informiert worden, wer die Interimsleitung übernehmen wird, sagte der Lahnsteiner Oberbürgermeister Lennart Siefert (parteilos).

Streit um das Theater Lahnstein währt seit Monaten

Zwischen dem Theater und der Stadtverwaltung in Lahnstein gibt es seit Monaten Streit: Im Sommer wurde bekannt, dass die Stadt Lahnstein den Vertrag mit Intendant Friedhelm Hahn zum Jahresende 2022 kündigt. Es folgte der Versuch der Einigung vor Gericht - dieser scheiterte jedoch. Kurz vor Weihnachten dann die überraschende fristlose Kündigung von Hahn. Die Stadt wirft ihm vor, den Etat um rund 70.000 Euro überschritten zu haben.

Ende Dezember hatte das Theater-Ensemble in einer gemeinsamen Presseerklärung die fristlose Kündigung des Intendanten und die Absage aller Aufführungen bis April kritisiert. Die Begründung für die fristlose Kündigung Hahns sei absurd, heißt es darin. Das Ensemble erwartet nach eigenen Angaben Verluste von rund 100.000 Euro wegen der abgesagten Aufführungen.

Ende Januar treffen sich Hahn und die Stadt erneut vor Gericht: Dabei geht es um die Frage, ob die Kündigung des Vertrages rechtens war. Arina Horre soll die Leitung übernehmen, bis der Prozess zwischen Hahn und der Stadt Lahnstein vor dem Koblenzer Arbeitsgericht beendet ist. Dann soll die Stelle der Intendanz öffentlich ausgeschrieben werden.

Neuer Spielplan ab Januar 2023

Zum neuen Jahr gibt es nach Stadtangaben auch einen neuen Spielplan am Theater in Lahnstein: Unter anderem wird die Inszenierung des Kinderbuchs von Michael Ende "Der satanarchäolügenialalkohöllische Wunschpunsch" gezeigt. Das Stück wurde bereits auf der Bühne in Koblenz aufgeführt. Die ersten Stücke seien eingekauft, weil die Zeit sehr knapp sei, sagte Horre. Die Lahnsteiner Burgspiele sollen in diesem Jahr aber stattfinden.