Ensemble befürchtet Schließung des Theaters Lahnstein

Im Jahr 814 soll die Pfarrerstochter Johanna in Ingelheim am Rhein zur Welt gekommen sein. Um die kluge Frau, die in Männerkleidern den Papstthron besteigt und sogar ein Kind gebärt, ranken sich schon seit dem Mittelalter Legenden. Die Burgspiele Lahnstein zeigen das Musical „Die Päpstin“ nach dem Welterfolg von Romanautorin Donna Cross. Ein hochaktueller Stoff - angesichts der Missbrauchs-Skandale und der verkrusteten Strukturen in der katholischen Kirche. mehr...