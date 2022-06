Stadtrat prüft Kommunalisierung des Gemeinschaftsklinikums

Der Koblenzer Stadtrat will prüfen lassen, ob das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein künftig vollständig in kommunaler Hand sein könnte. Nach SWR-Informationen hat der Stadtrat am Donnerstagabend ein entsprechendes Gutachten in Auftrag gegeben. Das Gutachten soll herausfinden, ob die insgesamt fünf Krankenhäuser künftig vollständig der Stadt Koblenz und seinen Nachbarkommunen gehören könnten. Das wäre eine 180-Grad-Wende zum bisherigen Kurs der Eigentümer, die seit Monaten mit dem Klinikkonzern Sana über eine Teilprivatisierung sprechen. Kurz vor Abschluss der Verhandlungen hatte jedoch ein Gutachten des Landtags zum Verkauf von Krankenhäusern für Zweifel an diesem Kurs gesorgt. Nicht nur sollen jetzt in Koblenz Alternativen zu einem Verkauf der Kliniken gefunden werden, ein weiteres Gutachten soll prüfen, ob das Gutachten des Landtags überhaupt auf das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein anwendbar ist.