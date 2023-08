Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Toten auf B50 bei Büchenbeuren

per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 50 im Rhein-Hunsrück-Kreis sind laut Polizei zwei Menschen ums Leben gekommen und zwei weitere erlitten leichte Verletzungen. Bislang sei die Unfallursache noch unklar.

Der Unfall habe sich kurz hinter der Abfahrt Hahn-Flughafen bei Büchenbeuren in Richtung Morbach ereignet. An dem Unfall waren nach Angaben der Polizei insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt. Ein Lkw sei mit einem Auto zusammengestoßen.

Den Angaben zufolge wurden nach dem Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Lkw zwei weitere Autos in den Unfall verwickelt. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, sei bislang noch unklar.

Gutachter untersucht Unfallort

Wie die Polizei auf SWR-Anfrage mitteilt, werde zurzeit von einem Gutachter geprüft, ob ein Fahrzeug möglicherweise in den Gegenverkehr geriet und wer Schuld an dem Unfall trage. Die B50 ist in dem Abschnitt auf eine Spur pro Richtung verengt. Dort gilt meist auch ein Überholverbot.

B50 bei Büchenbeuren derzeit gesperrt

Die Bundesstraße 50 ist laut Polizei bei Büchenbeuren in beiden Fahrtrichtungen noch bis voraussichtlich 18 Uhr voll gesperrt. Unter anderem müsse die Unfallstelle geräumt werden. Die Polizei bittet darum, die Unfallstelle auf der B50 auf Höhe von Büchenbeuren weiträumig zu umfahren.