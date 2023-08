per Mail teilen

Am Dienstagabend ist auf der Landstraße 253 zwischen Linz und Kretzhaus im Kreis Neuwied ein Motorradfahrer bei einem Unfall gestorben. Er prallte laut Polizei in ein Auto.

Aus bislang unbekannten Gründen sei der 35-jährige Motorradfahrer in einer Rechtskurve mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert, teilte die Polizei mit. Bei dem Zusammenprall habe sich der Motorradfahrer so stark verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Weiter teilte die Polizei mit, dass der Fahrer des Autos bei dem Unfall einen Schock erlitt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die L253 im Kreis Neuwied war den Angaben zufolge mehr als drei Stunden lang voll gesperrt.