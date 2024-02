Zum Start in die närrischen Tage waren in diesem Jahr im Koblenzer Rathaus allerdings verkehrte Rollen angesagt. Oberbürgermeister David Langner, der traditionell in den Vorjahren die Krawatte gekürzt bekam, griff dieses Mal als Sams kostümiert kurzerhand selbst zur Schere. Daran glauben musste der Schlips von Bürgermeisterin Ulrike Mohrs, die den Verlust an ihrem Kostüm allerdings mit Fassung nahm.