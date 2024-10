Taufe in Boppard endet mit Schlägerei

Bei einer Tauffeier in Boppard ist ein Streit derart eskaliert, dass sich am Ende ungefähr 15 Personen geprügelt haben. Mehrere Personen wurden verletzt - teils mit einem Messer.

Die Auseinandersetzung begann nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Sonntag bei einer Tauffeier in Boppard Mühltal. Ungefähr 15 Gäste beteiligten sich demnach an der körperlichen Auseinandersetzung. Ein 22-Jähriger aus dem Kreis Mayen-Koblenz wurde mit Schlägen und Tritten gegen den Kopf schwer verletzt und kam in ein Koblenzer Krankenhaus. Zwei weitere Männer erlitten Schnittverletzungen durch ein Messer.

Privater Streit mündet in Gewalt

Später hätten einige Beteiligte den Streit an einem Parkplatz in der Nähe des Rheins fortgeführt. "Die Lage vor Ort war sehr unübersichtlich", teilte die Polizei mit. 14 Polizisten mehrerer Dienststellen waren im Einsatz.

Das genaue Motiv war vorerst unklar. Private Streitereien hätten sich offenbar hoch geschaukelt, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei hofft auf Zeugenaussagen.