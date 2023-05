Rock am Ring 2023 - Alles Wichtige zum Festival am Nürburgring

Was darf ich auf keinen Fall vergessen, wann geht's los und wie komme ich am besten hin? Hier gibt es alles Wichtige zu Rock am Ring 2023 auf einen Blick.

Wann findet Rock am Ring 2023 statt?

Die 36. Ausgabe von Rock am Ring findet vom 2. bis 4. Juni 2023 am Nürburgring in der Eifel statt. Das Musikprogramm beginnt planmäßig am Freitag um 13:45 Uhr. Die irische Folk-Punk-Band Flogging Molly eröffnet das Festival auf der Hauptbühne.

Wer spielt bei RaR 2023?

Für das diesjährige Festival sind rund 70 Bands und Interpreten angekündigt. Die Headliner bei Rock am Ring 2023 sind die Foo Fighters, Kings of Leon und die Toten Hosen. Zu sehen sind auch Rock am Ring-Klassiker wie Papa Roach, Evanescence und Limp Bizkit. Nach langer Live-Pause steht unter anderem auch die Alternative-Rockband Incubus wieder auf der Bühne. Neben viel Rock gibt es aber zum Beispiel auch Deutsch-Rap am Ring: Apache 207 und Kontra K haben sich angekündigt. Hier geht es zum kompletten Programm für Rock am Ring 2023.

Wann öffnen die Park- und Campingplätze?

Auch wenn das Festival erst am Freitag startet, ist die Anreise bereits ab Mittwoch möglich. Die Park- und Campingplätze öffnen am 31. Mai um 12 Uhr und bleiben bis Montag, 5. Juni, bis 12 Uhr geöffnet. Von den Tages-Parkplätzen gibt es Shuttlebusse zum Gelände.

Welche Alternativen gibt es zur Anreise mit dem Auto?

Wer nicht mit dem Auto zu Rock am Ring fahren will, der kann eins der sogenannten City-Shuttles nutzen. Sie fahren ab Mittwoch, 31. Mai, mehrmals täglich ab Köln und Koblenz. Tickets für die "City-Shuttles" müssen aber im Vorfeld online gekauft werden.

Wie funktioniert die Bezahlung bei Rock am Ring?

Seit 2022 gibt es bei Rock am Ring keine Bargeldzahlung mehr (Ausnahme: Lidl Rock Store). Stattdessen bekommen alle Ticketinhaber beim Check-In ein Armband mit einem integrierten Chip, der als elektronischer Geldbeutel fungiert. Das Guthaben kann vor Ort oder online aufgeladen werden.

Kann ich vor Ort Essen und Getränke kaufen?

Auf dem Festivalgelände wird es wie in den Jahren zuvor eine große Auswahl an Essens- und Getränkeständen geben. Für die Verpflegung auf dem Campingplatz gibt es beispielsweise den Lidl Rock Store, der nach eigenen Angaben mehr als 350 Produkte anbietet.

Zelt, Campingtisch und Sonnenhut - wer zu Rock am Ring fahren will, sollte gut vorbereitet sein. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Welche Camping-Formen gibt es?

Neben dem General Camping und dem Caravan Camping gibt es auch in diesem Jahr wieder das Green Camping. Hier liegt der Fokus auf Naturschutz und Mülltrennung. Zudem gilt eine Nachtruhe. Beim Rock'n'Roll Camping stehen in Abständen von 50 Metern Stromanschlüsse zur Verfügung. Das Neighbourhood Camping bietet 40 Quadratmeter große vorreservierte Plätze in unmittelbarer Nähe zum Festivalgelände, Stromanschlüsse, Kiosk und Chill-Area. Das Experience Camping ermöglicht einen luxuriösen Festivalaufenthalt mit vorgebuchter Unterkunft.

Was ist neu bei Rock am Ring 2023?

Neu sind nach Angaben der Veranstalter etwa der "Car & Tent Pass" - damit kann das Auto in einem speziellen Bereich direkt neben dem Zelt geparkt werden. Außerdem gibt es das sogenannte Neighbourhood Camping in unmittelbarer Nähe zum Festivalgelände. Außerdem neu ist, dass der Zugang zu Sanitäranlagen und Shuttlebussen erstmals in allen Campingkategorien enthalten ist.

Wie sollte ich mich aufs Festival vorbereiten?

Je nach gebuchter Campingform braucht es entsprechende Camping-Ausrüstung und einen Grundstock an Verpflegung. Wer sein Zelt nicht selbst aufbauen möchte, kann auch auf den Dienst von "Mein Zelt steht schon" zurückgreifen. Stromaggregate sind auf dem Gelände verboten - eine Alternative sind Powerstationen, wie die "Crosstool Travelbox", die auch gemietet werden können. Da das Wetter in der Eifel mitunter unbeständig ist, sollten Festivalbesucher sich auf alles einstellen. Sonnencreme gehört genauso ins Gepäck wie Regenschutz, feste Schuhe und warme Kleidung für kalte Abende. Im Vorfeld können Schließfächer für Wertgegenstände reserviert werden. Damit man die Lieblingsacts nicht verpasst, sollte man sich zuvor mit dem Timetable auseinandersetzen. Hilfreich ist dabei auch die Rock am Ring-App.