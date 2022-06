Anreise bei "Rock am Ring" läuft auf Hochtouren

Nach zwei Jahren Pause steigt am Pfingstwochenende wieder "Rock am Ring". Die ersten Camper schlagen bereits ihre Zelte auf dem Festivalgelände am Nürburgring auf. Knapp 70 Bands und über 90.000 Besucher werden erwartet.

Die Anreise zum Festival läuft bereits auf Hochtouren. Wie die Organisatoren berichten, wurden um Mitternacht die Tore zu den Campingplätzen geöffnet - um diese Zeit hätten dort schon etliche Festivalgänger gewartet. Am Vormittag habe sich eine lange Schlange vor dem Eingang gebildet. Auf den Straßen ist es nach Polizeiangaben zu ersten Staus gekommen.

Rekordverkauf bei "Rock am Ring"

90.000 Rockfans werden vom 3. bis 5. Juni in der Eifel erwartet - so viele wie noch nie. Nach Angaben der Veranstalter wurden erstmals alle verfügbaren Wochenendtickets verkauft. 69 Bands wollen den Besuchern einheizen - darunter so bekannte Größen wie Green Day, Muse, Volbeat und Weezer. "Die meisten Fans sind ausgehungert nach Live-Events", fasst Festival-Sprecher Raphael Schmidt-Kretz die Erwartungshaltung vor dem Rock-Spektakel zusammen.

Festival ohne Corona-Auflagen

Die Corona-Pandemie versuchen die Festivalmacher hinter sich zu lassen: "Es gibt keine besonderen Hygienemaßnahmen", sagt Schmidt-Kretz. "Das Festival findet wie gewohnt ohne Einschränkungen statt." Das für "Rock am Ring" zuständige Gesundheitsamt des Kreises Ahrweiler hat lediglich Empfehlungen ausgegeben - beispielsweise, sich vor der Anreise zu testen und Masken in Innenräumen und im Gedränge zu tragen.

Zudem sollten Autos und Zelte häufig gelüftet und die Corona-Warn-App genutzt werden. "Abzuraten ist auch von der gemeinsamen Nutzung von Flaschen, Gläsern, Rauchwaren, Wasserpfeifen und Ähnlichem", heißt es. All dies sind aber - wie gesagt - freiwillige Maßnahmen.

Polizei vor Ort, aber gelassen

Nicht nur die Coronalage hat sich entspannt - auch in Punkto Sicherheit geben sich die Verantwortlichen gelassen. "Wir sind ausreichend gut aufgestellt, um auf alles zu reagieren", sagt Oliver Reichert von der Polizeidirektion Mayen. Wie bei allen Großveranstaltungen auf dem Nürburgring ist die Polizei auch während "Rock am Ring" in einer festen Dienststelle auf dem Festivalgelände vor Ort.

Das müsse auch so sein, sagt Reichert. Schließlich entstehe am Ring "innerhalb kürzester Zeit fast eine Großstadt". Doch mit viel Arbeit rechnet Reichert nicht. Straftaten - etwa Körperverletzungen oder Diebstähle - habe es in den Vorjahren nur wenige gegeben. Auch dass nach zwei Jahren Corona-Pause viele unerfahrene Festivalneulinge dabei sein könnten, beunruhigt Reichert nicht: "Das sehen wir entspannt. Die Leute kommen einfach her, um Musik zu hören und Spaß zu haben."

Die Bühnen bei "Rock am Ring" 2022 Die Musik spielt bei "Rock am Ring" auf drei Bühnen: Auf der Utopia Stage, der Hauptbühne, treten die Headliner auf. Der Bereich für das Publikum ist in drei Bereiche aufgeteilt, für die man sich einzeln anstellen muss. Das Alternativ- und Nachtprogramm findet auf der etwas kleineren Mandora Stage statt. Auf der Orbit Stage wiederum - der kleinsten Bühne - treten die weniger bekannten Bands auf.

Bargeldloses Bezahlen und Mehrweggeschirr

"Rock am Ring" würde sich nicht treu bleiben, wenn es nicht auch in diesem Jahr ein paar Neuerungen gäbe. Die Wichtigste: Bezahlen mit Bargeld ist praktisch nicht mehr möglich. Stattdessen müssen Festivalbesucher Geld auf ein sogenanntes RFID-Armband mit Chip laden. Dies geht entweder per App oder an einer Top-Up-Station auf dem Festivalgelände. Nicht genutztes Guthaben kann man sich nach dem Festival selbstverständlich wieder auszahlen lassen.

Außerdem wollen die Veranstalter mit einem verbesserten Abfallkonzept nachhaltiger werden: So geben Gastronomiestände neuerdings Mehrwegbecher und -geschirr aus und setzen weniger Verpackung ein. Außerdem soll auf dem Festivalgelände Müll getrennt werden und Besucher sich an Wasserspendern bedienen können.

Reparaturservice für Zelte

Erstmals soll es sogar einen Reparaturservice für kaputte Zelte geben. Und aus Schlafstätten, die auf dem Gelände zurückgelassen werden, wollen zwei ökologische Initiativen neue Gegenstände fertigen - etwa Taschen, Rucksäcke und Jacken. Besucher können ihre nicht mehr nutzbaren Zelte in speziellen Sammelbehältern deponieren.

Wechselhaftes Wetter erwartet

Nun hoffen Fans und Veranstalter noch auf gutes Wetter, doch das verspricht bestenfalls durchwachsen zu werden: So soll es am Freitag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wechselnd bewölkt werden. Dazu kommen einzelne teils kräftige Schauer und Gewitter. Die Höchstwerte sollen zwischen 23 und 27 Grad liegen.

Ähnlich sieht es am Samstag aus, wobei dann auch Unwetter durch Starkregen sowie stürmische Böen möglich sein sollen. Auch der Sonntag wird wohl stürmisch und durchwachsen. Genauer können die Meteorologen das aber erst am Donnerstag sagen.

Bei "Rock am Ring" hat man schon leidvolle Erfahrungen mit Extremwetter-Ereignissen gesammelt. So hatte es 2015 und 2016 bei Gewittern zahlreiche Verletzte gegeben. Auch 2018 standen viele Zelte nach heftigem Regen unter Wasser.