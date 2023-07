Pfaffendorfer Brücke in Koblenz: Drei Nächte komplett gesperrt

Autofahrer in Koblenz müssen sich in den kommenden Tagen auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Grund dafür sind nach Angaben der zuständigen Behörde die Bauarbeiten an der Pfaffendorfer Brücke.

Die Pfaffendorfer Brücke wird ab Dienstag für drei Nächte lang jeweils von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens komplett gesperrt, heißt es vom Landesbetrieb Mobilität. Umleitungen würden über die Südbrücke sowie die B42/A48 Richtung Koblenzer Kreuz erfolgen und ausgeschildert. Eine der vier Fahrspuren fällt dauerhaft weg Außerdem fällt wegen des Neubaus der Brücke dauerhaft eine der vier Fahrspuren weg. Damit der Verkehr aber trotzdem möglichst flüssig läuft, sollen morgens zwei Fahrspuren stadteinwärts und nur eine stadtauswärts zur Verfügung stehen. Nachmittags dann umgekehrt. Um das zu ermöglichen, müssen nun LED-Tafeln angebracht werden, auf denen die Fahrtrichtung angezeigt wird. Auch Fußgänger, Radfahrer und Busreisende von Bauarbeiten betroffen Auch der öffentliche Personennahverkehr wird nach Angaben der Stadt Koblenz von der Vollsperrung betroffen sein. Die jeweiligen koveb-Linien würden umgeleitet. Informationen dazu gibt es auf der Internetseite der Koblenzer Verkehrsbetriebe. Ebenso ist der Weg für Fußgänger und Radfahrer über die Pfaffendorfer Brücke von den Bauarbeiten betroffen. Auf einer Seite der Brücke wird er aktuell abgerissen, um Platz für den Neubau zu schaffen. Informationen zur Pfaffendorfer Brücke Die Pfaffendorfer Brücke über den Rhein in Koblenz wurde 1953 gebaut und ist damit die älteste Brücke in der Stadt. Sie verbindet die Innenstadt mit den Stadtteilen Pfaffendorf, Horchheim und Ehrenbreitstein und ist wichtig für Pendler aus den Kreisen Neuwied oder Rhein-Lahn. Aufgrund von massiven Schäden soll die mehr als 310 Meter lange Brücke komplett neu gebaut werden. Um die wichtige Verkehrsader offen zu halten, die täglich von mehr als 40.000 Fahrzeugen genutzt wird, soll das neue Brückenbauwerk neben der jetzigen Brücke errichtet und dann verschoben werden. 2016 war noch von Baukosten von etwa 40 bis 50 Millionen Euro die Rede gewesen. Aktuell soll die Brücke 181 Millionen Euro kosten. Das Land übernimmt davon etwa 80 Millionen Euro. Nächste Sperrung der Pfaffendorfer Brücke im August Die Stadt Koblenz rechnet mit einer Gesamtbauzeit von fünf Jahren. Aktuell soll die Brücke 181 Millionen Euro kosten. Das Land übernimmt davon etwa 80 Millionen Euro. Auch vom 1. bis 3. August soll die Brücke nach Auskunft der Stadt Koblenz nochmal wegen der Baumaßnahmen nachts gesperrt werden.