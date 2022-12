per Mail teilen

Im Januar beginnt nach Angaben der Stadt der Neubau der Pfaffendorfer Brücke in Koblenz. In insgesamt fünf Jahren soll die neue Brücke erst aufgebaut und dann verschoben werden.

Die Stadt selbst nennt es ihr aktuelles "Jahrhundertprojekt". Dafür seien insgesamt 181 Millionen Euro eingeplant. Rund 150 Menschen haben sich am Montagabend in Koblenz über den Neubau der Pfaffendorfer Brücke informiert.

So soll die neue Pfaffendorfer Brücke in Koblenz aussehen. Stadt Koblenz

Bürger hatten bei Infoveranstaltung viele Fragen

Die Bürger auf der Veranstaltung interessierte vor allem, was während der geplanten sechswöchigen Vollsperrung in etwa vier Jahren passieren soll. Während dieser Zeit werde die neue Brücke aufwändig an die Stelle der alten Brücke verschoben. Die Bürger haben gefragt, wie Autos, Fußgänger und Radfahrer dann umgeleitet werden. Nach Stadtangaben soll dies über die Brücken im Süden von Koblenz geschehen.

Ein Bürger hatte Bedenken wegen des Zeitplans geäußert, ob die Brücke pünktlich zur Bundesgartenschau fertig werde. Die Stadt teilt diese Sorge nach eigenen Angaben nicht. Die Planungen hätten genug Puffer, hieß es bei der Infoveranstaltung.

Brücke ist sehr wichtig für die Region

Der Neubau der Brücke ist wichtig: Die alte Brücke ist marode und baufällig. Schon jetzt dürfen schweren Busse und Lkw die Brücke nur sehr langsam überqueren. Nach Angaben der Stadt Koblenz fahren etwa 40.000 Autos jeden Tag über die Brücke. Dazu kommen noch zahlreiche Radfahrer und Fußgänger. In der Stadt gibt es für Autos nur noch die Südbrücke, für Fußgänger und Radfahrer nur den Weg an der Horchheimer Bahnbrücke. Neben den beiden Koblenzer Brücken gibt es noch die A48-Brücke und die Brücke zwischen Neuwied und Weißenthurm.

Neue Brücke wird parallel zur alten gebaut

Nach Angaben der Stadt wird in den kommenden 2,5 Jahren die neue Brücke parallel zur alten aufgebaut. Dann wird der Verkehr auf die neue Brücke umgeleitet. Der Abbruch und der Neubau der Pfeiler soll dann weitere 2,5 Jahre dauern. Währenddessen soll die neue Brücke nach Süden verschoben werden kann. Deshalb soll es dann für etwa sechs Wochen eine Vollsperrung geben.

Die neue Brücke soll zuerst provisorisch nördlich der alten Brücke aufgebaut werden. SWR

Kostenloses Busticket für Fußballer

Weil in Pfaffendorf wegen der Baustelle ein Bolzplatz weggefallen ist, können Jugendliche, die Fußball spielen wollen, während der gesamten Bauzeit kostenlos mit dem Bus nach Horchheim zu einem anderen Fußballplatz fahren.