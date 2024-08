Party zum Techno-Beat: Festival NATURE ONE beginnt

Das Techno-Festival NATURE ONE beginnt heute auf der ehemaligen US-Raketenbasis Pydna bei Kastellaun im Hunsrück. Viele Besucherinnen und Besucher campen schon seit Mittwoch auf dem Gelände.

Zelte, Dixie-Klos und riesengroße Boxentürme: Die Techno-Fans haben sich wieder eingerichtet auf dem eine Million Quadratmeter großen Camping-Dorf der NATURE ONE. Für viele ist die Party auf den Campingplätzen bei dem Festival im Hunsrück fast wichtiger als das Feiern vor den großen Bühnen. Viele feiern beim Campen eine Art Festival im Festival: "Hier können wir unser Zeug und alles aufbauen. Und das macht uns eigentlich immer am meisten Spaß", sagt Bennet, der mit seinen Freunden alles schon seit Mittwoch aufbaut.

Mehr als 50.000 Besucherinnen und Besucher erwartet

Obwohl die NATURE ONE schon zum 28. Mal stattfinden und in den 90ern eines der ersten Festivals dieser Art in Europa war, hat sie offenbar noch immer eine große Anziehungskraft auf Fans der elektronischen Musik. In den vergangenen Jahren ist immer mehr Konkurrenz durch andere Festivals dazu gekommen. Trotzdem kommen auch dieses Mal wieder mehr als 50.000 Besucherinnen und Besucher in den Hunsrück.

DJ Lineup: Von Lilly Palmer bis Westbam

Beim DJ-Lineup versuchen die Veranstalter seit vielen Jahren, eine Mischung aus etablierten Größen der Szene und neuen Techno-Stars zu bieten. Mit dabei sind auch dieses Mal viele bekannte Künstlerinnen und Künstler: zum Beispiel Amelie Lens, Paul van Dyk, Kölsch, Charlotte de Witte, Klaudia Gawlas, Neelix, Lilly Palmer, Westbam, Moonbootica und Alle Farben.

Zum ersten Mal treten die Hauptacts bei der NATURE ONE auf fünf großen Bühnen auf - bisher waren es immer vier. Insgesamt legen 350 Acts auf - nicht nur auf den großen Bühnen, auch traditionell auf 17 weiteren Floors in Zelten und in Bunkern verteilt über das Gelände.

Die DASDING Opening-Party ist schon am Donnerstagabend geplant. Am Freitag und Samstag werden dann alle 22 Floors bespielt - jeweils von 18 Uhr abends bis etwa 7 Uhr am nächsten Morgen.

Wer es in diesem Jahr nicht zur NATURE ONE schafft, kann sich das Festivalfeeling nach Hause holen. ARTE Concerts streamt Highlights der NATURE ONE 2024 in der Mediathek und auf YouTube.

Wiesen auf Campinggelände noch etwas nass

Obwohl es in dieser Woche ziemlich warm war, ist der Boden auf den Wiesen und Felder des Festivalgeländes an vielen Stellen noch ziemlich nass. Manche Besucher könnten mit ihren Autos vielleicht nicht überall gut durchkommen, sagt Veranstalter Oliver Vordemvenne: "Bisschen Probleme haben wir mit den Feldern, weil die letzten Wochen sehr viel Wasser kam, auch jetzt am letzten Wochenende, so dass die Felder schon hier und da aufgeweicht sind." Trotzdem ist Vordemvenne optimistisch, dass die Bedingungen insgesamt gut bleiben, weil die Wetterprognosen für das Wochenende nur wenig Regen vorhersagen.

775 Rettungskräfte des DRK im Einsatz

Während die einen Feiern, schauen die anderen, dass alles rund läuft. Neben den Veranstaltern steht auch der Polizei und den vielen Rettungskräften des DRK bei der NATURE ONE ein anstrengendes Wochenende bevor.

Das Deutsche Rote Kreuz ist nach eigenen Angaben bei dem Festival mit insgesamt 775 Einsatzkräften vor Ort. Sie rechnen mit etwa 2.000 Patientinnen und Patienten an dem Wochenende.