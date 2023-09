Wolf überwindet speziellen Weidezaun - Abschuss wird geprüft

per Mail teilen

Rheinland-Pfalz hat unter Umständen einen Problem-Wolf. Das Umweltministerium lässt prüfen, ob ein auffällig gewordenes Tier im Kreis Altenkirchen abgeschossen werden soll.

Laut Ministerium soll der Wolf es geschafft haben, einen speziellen Zaun zu überwinden und vier Schafe zu reißen, und zwar am 8. September in Mehren im Kreis Altenkirchen im Westerwald. Eigentlich ist der Weidezaun darauf ausgelegt, Wölfe fernzuhalten. Er ist 1,20 Meter hoch und er steht unter Strom. Diese Zäune gelten eigentlich als sehr sicher. Das Tier ist nach Angaben des Umweltministeriums das erste seiner Art, das es in ganz Rheinland-Pfalz geschafft haben soll, diesen Zaun zu überwinden. Das Ministerium hat nun eine Behörde angewiesen, ein Prüfverfahren zu starten.

Als "Problem-Wolf" müsste das Tier abgeschossen werden

Es gilt jetzt Folgendes: Wenn der Wolf noch einmal einen solchen Zaun überwinden oder sich Menschen nähern sollte, wird er als so genannter Problem-Wolf eingestuft. Dann müsste er abgeschossen werden. Das ist im Bundesnaturschutzgesetz so geregelt. Bislang gibt es in Rheinland-Pfalz keinen "Problem-Wolf". Die Behörde prüft nun den Fall genau und schaut, ob dieser spezielle Wolf schon zuvor auffällig geworden ist.

Wolf steht eigentlich unter Naturschutz

Das Prüfverfahren ist notwendig, weil der Wolf unter Naturschutz steht und nur in Ausnahmefällen abgeschossen werden darf. Allerdings setzt sich die SPD für eine Neuregelung ein.

In Rheinland-Pfalz sorgt der Umgang mit den vereinzelt wieder heimisch gewordenen Wölfen immer wieder für Diskussionen. Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) hatte erst im August einfacheren Abschussgenehmigungen eine Absage erteilt. Ein vom Land in Kraft gesetzter "Wolfsmanagementplan" sieht großzügige Entschädigungszahlungen und Fördermittel für den Bau von Schutzzäunen in sogenannten Präventionsgebieten vor.

Derzeit vier erwachsene Wölfe in RLP

In Rheinland-Pfalz leben nach Angaben des Landes aktuell vier erwachsene Wölfe und eine unbekannte Zahl von Jungtieren. Der Westerwald, die westliche Eifel und der Taunus gelten als Präventionsgebiete. Im vergangenen Jahr wurden landesweit 29 Wolfsangriffe auf Nutzvieh registriert, bei denen 60 Tiere getötet oder verletzt wurden. Für Präventionsmaßnahmen hat das Land zuletzt pro Jahr rund 800.000 Euro bewilligt.