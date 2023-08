Es ist nicht klar, wie viele Wölfe genau in Rheinland-Pfalz leben. Aber eines ist klar: Sie reißen immer wieder Weidetiere. Dürfen sie deswegen künftig leichter getötet werden?

Acht Mal haben Wölfe bislang in diesem Jahr Weidetiere in Rheinland-Pfalz gerissen. Acht Mal, das klingt auf den ersten Blick nicht viel - und doch bereitet jeder einzelne Wolfsriss den Nutztierhaltern im Land Sorgen. Viele kritisieren, dass die Schutzmaßnahmen, die mit dem Land vereinbart sind, nicht ausreichen, um ihre Schafe und Ziegen zu schützen.

Festgelegt sind diese Maßnahmen seit 2015 im sogenannten Wolfsmanagementplan des Landes. Sie sehen beispielsweise vor, dass Weideflächen mit Elektrozäunen gesichert werden, um die Tiere abzuhalten. Offenbar reichen die Maßnahmen aber nicht. Denn das Umweltministerium will heute einen neuen Wolfsmanagementplan vorstellen.

Wolfschutz kontra Weidetierschutz

Im Zentrum könnte die Frage stehen: Dürfen Wölfe in Rheinland-Pfalz künftig einfacher abgeschossen werden? Keine einfache Frage. Denn einerseits genießen Wölfe einen hohen Artenschutz. Nach Paragraf 44 des Bundesnaturschutzgesetzes ist es verboten, sie zu fangen, zu töten oder zu verletzen.

Und doch gibt es aktuell auch in Rheinland-Pfalz Forderungen, den Umgang mit Wölfen zu ändern. So plädiert die SPD-Fraktion dafür, sogenannte Problemwölfe zu erschießen. Als Problemwölfe gelten demnach Tiere, die beispielsweise mehrfach Schutzzäune überwinden und deswegen eine große Gefahr für Herden oder Menschen darstellen. Der Koalitionspartner FDP und die oppositionellen Freien Wähler unterstützen diese Forderung.

Hinzu kommt: In anderen Bundesländern wurden Wölfe schon zum Abschuss freigegeben. Baden-Württemberg diskutiert darüber.

Der Wolf und der Abschuss in anderen Bundesländern – Beispiele In Brandenburg, Niedersachsen und Sachsen wurden bereits Wölfe unter Berufung auf das Bundesnaturschutzgesetz zum Abschuss freigegeben. In den drei Bundesländern lebten 2021 und 2022 deutschlandweit auch die meisten Wölfe: In Brandenburg wurden im November ein Wolf und ein Wolfshybrid, eine Mischung aus Hund und Wolf, und dessen Welpen zum Abschuss freigegeben, nachdem sie unter anderem durch DNA-Proben identifiziert worden waren. Brandenburg ist nahezu flächendeckend von Wölfen besiedelt. Dort gab es im vergangenen Jahr 47 Rudel und 14 Paare. In Niedersachsen gab es im gleichen Jahr 44 Rudel mit über 400 Tieren. Dort war beispielsweise das Pony von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gerissen worden. Das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg hat eine Ausnahmegenehmigung zum Abschuss aber auch wieder gekippt. Für die bereits dritte Ausnahmeregelung zur Entnahme eines Wolfes in Sachsen – der mehrfach Schutzzäune überwunden hatte – war diesen Februar ein Schütze gesucht worden. Niemand wollte den tödlichen Schuss abgeben, deshalb hatte der Landkreis Görlitz um Amtshilfe beim Sachsenforst gebeten. Bayern hat im April eine neue Wolfs-Verordnung beschlossen, wonach Wölfe u. a. abgeschossen werden dürfen, wenn sie sich mehrfach Menschen nähern. Der Wolf muss dafür nicht durch DNA identifiziert werden, sondern kurz nach dem Ereignis in dessen Nähe angetroffen werden. Die Staatskanzlei beruft sich dabei auf das Bundesnaturschutzgesetz. Die Deutsche Umwelthilfe sieht darin trotzdem einen Verstoß gegen den EU-Artenschutz und will die Verordnung rechtlich prüfen lassen.

Umweltministerium: "Keine Problemwölfe in RLP"

Nach Ansicht des grün geführten Umweltministeriums gibt es in Rheinland-Pfalz - Stand jetzt - keine Problemwölfe. Umweltministerin Katrin Eder warnt auch davor, Ängste vor dem Wolf zu schüren. Die Sorge, dass die derzeit niedrige Zahl der Wolfsrisse schnell steigen könne, kann sie nicht nachvollziehen. Es gebe "keine explodierende Ausbreitung" der Wölfe, weder in Rheinland-Pfalz noch bundesweit, stellte die Umweltministerin erst Ende Juni klar.

Ihr Ministerium schätzt, dass aktuell vier erwachsene Tiere in zwei Rudeln in Rheinland-Pfalz leben: in Hachenburg im Westerwald und in Leuscheid, im Grenzgebiet zu Nordrhein-Westfalen. Teils haben die Wölfe Junge bekommen. Zu den sesshaften Wölfen kämen Tiere aus Belgien, den Niederlanden und Mitteldeutschland, die durch Rheinland-Pfalz streiften. Sie können etwa 70 Kilometer am Tag zurücklegen. Unmöglich, die genaue Zahl an Wölfen zu beziffern, sagt das Umweltministerium.

Hier wurden schon Wölfe gesichtet in RLP Immer wieder werden Wölfe in Rheinland-Pfalz gesichtet oder ihre Anwesenheit wird anhand von Indizien nachgewiesen. Oft laufen die Wölfe in eine Fotofalle - oder sie hinterlassen Kot als eindeutige Spur. In Rheinland-Pfalz sind die Tiere in vielen Ecken unterwegs. Meistens sind es Einzeltiere, die nachgewiesen werden. Gesichtet wurden sie beispielsweise in diesem Jahr in (keine vollständige Aufzählung): Altenkirchen-Flammersfeld

Hachenburg

Koblenz

an der Loreley

Bad Ems-Nassau,

Diez

Boppard

Kaisersesch

Prüm

Birkenfeld

Um einen Überblick zu haben, wo die Tiere auftauchen, sammelt das Land alle Wolfsnachweise zentral im Koordinationszentrum Luchs und Wolf. Demnach sind bislang für dieses Jahr 98 Wolfssichtungen nachgewiesen (Stand: 22. August 2023). Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 85. Die Zahl der Wolfsrisse sei allerdings rückgängig.

Künftig schneller Förderungen für Weidetierhalter

Trotzdem hat Rheinland-Pfalz seinen Wolfsmanagementplan jetzt überarbeitet. Das Umweltministerium hat bereits angekündigt, dass auf Drängen der Schaf- und Ziegenhalter künftig schneller ein Präventionsgebiet ausgewiesen werden kann. Nutztierhalter bekommen dann in diesem Gebiet Fördermittel, um ihre Tiere zu schützen. Voraussetzung ist, dass innerhalb von drei bis vier Monaten mindestens vier Wolfsangriffe registriert werden. Bislang mussten Nutztierhalter sechs Monate abwarten.

Unklar ist, ob es auch Regelungen für einen leichteren Abschuss der Tiere gibt. Das Ziel des Wolfsmanagenmentplans ist nach Angaben des Landes schließlich nach wie vor "ein friedvolles Miteinander von Wolf und Mensch".