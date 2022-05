Kirchturm brennt ab

In Nordhofen im Westerwald ist ein Kirchturm abgebrannt. Die Feuerwehr musste nach eigenen Angaben wegen des Unwetters zeitweise die Löscharbeiten unterbrechen, weil sie die Drehleitern nicht ausfahren konnte. Nach Polizeiangaben ist noch unklar, warum am Donnerstagnachmittag das Feuer in Nordhofen ausgebrochen ist. Die Polizei geht nicht davon aus, dass ein Blitzeinschlag den Kirchturm-Brand ausgelöst hat. An dem Kirchturm finden den Angaben zufolge gerade Renovierungsarbeiten statt. Noch ist nicht bekannt, wie hoch der Schaden ist.