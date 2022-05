Viele Einsätze nach Starkregen in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Der Starkregen am Montagnachmittag hat auch im Norden von Rheinland-Pfalz zu Feuerwehreinsätzen geführt. Betroffen war nach Angaben der Feuerwehr vor allem Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Im Gebiet von Bad Neuenahr-Ahrweiler kam es laut Feuerwehr zu knapp 40 Einsätzen. Verletzt wurde aber niemand. Unterstützt wurde die Feuerwehr in Bad Neuenahr-Ahrweiler vom Technischen Hilfswerk (THW) Sinzig und Ahrweiler.

Keller vollgelaufen und Straßen überflutet

Ein Sprecher des THW Sinzig sagte, es seien Keller vollgelaufen und einige Straßen überflutet gewesen. Vereinzelt wurden Sandsäcke an Anwohner verteilt. Diese hätten teilweise panisch auf das Unwetter und die Warnung der Warn-App Katwarn reagiert, teilte die Feuerwehr mit. Über soziale Medien boten Helfer Gummistiefel und Pumpen an.

Das Technische Hilfswerk Sinzig pumpt nach dem Starkregen Wasser aus einem Haus ab. THW Sinzig

Gesperrte Unterführung in Koblenz

Nach kräftigen Regenfällen wurde nach Angaben der Polizei die Unterführung der Andernacher Straße in Koblenz unter Wasser gesetzt. Ein Autofahrer schätzte laut Polizei den Wasserstand falsch ein und fuhr in die Unterführung. Durch das eindringende Wasser sei ein technischer Defekt an seinem Fahrzeug entstanden.

Nachdem die Feuerwehr anrückte und das Wasser abpumpte, konnte ein Abschlepper den Fahrer samt Fahrzeug aus der misslichen Lage befreien, teilte die Polizei mit. Gegen 18 Uhr konnte die Unterführung wieder freigegeben werden.

Größere Menge Öl in den Rhein gelaufen

Im Wallersheimer Hafen in Koblenz ist eine große Menge Öl ausgelaufen. Wie die Wasserschutzpolizei Koblenz mitteilt, ist noch nicht bekannt, wie viel Öl ausgelaufen ist. Vermutlich sei in Folge des Starkregens am Montag ein Öl-Emulsion-Behälter übergelaufen, teilte die Wasserschutzpolizei mit. Die Ermittlungen dauern an. Die Folgen sind demnach bislang noch nicht absehbar.

Überflutete Straßen auch im Rhein-Sieg-Kreis

Auch in Rheinbach im Rhein-Sieg-Kreis sorgte der Starkregen für mehrere überflutete Straßen. Es seien innerhalb kurzer Zeit mehr als 30 Notrufe aus der Bevölkerung eingegangen.