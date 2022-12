Käufer für insolvente Bäckereikette Thilmann Brot gefunden

Gute Nachrichten für die Mitarbeitenden der insolventen Bäckereikette Thilmann Brot aus Wolken: Der Insolvenzverwalter hat einen Käufer gefunden.

Wie der Insolvenzverwalter Jens Lieser mitteilt, werden alle der etwa 100 Beschäftigten und die acht größten Filialen von Thilmann Brot von Ulrike's Kulturbackhaus mit Sitz in Andernach übernommen. Der Kaufvertrag sei inzwischen unterzeichnet, über den Kaufpreis hätten beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Damit werde die Bäckereikette Thilmann Brot nicht an einen anonymen Bäckerei-Konzern, sondern an eine engagierte Bäckerei- und Konditormeisterin aus der Region verkauft, so der Insolvenzverwalter weiter.

Acht Thilmann Brot-Filialen werden übernommen und umgebaut

Der Betrieb in den Thilmann Brot-Filialen soll den Angaben zufolge bis kurz vor Weihnachten normal weiterlaufen. Dann würden die Filialen wegen Umbauarbeiten geschlossen - und zwar in Kobern-Gondorf, Waldesch, Lahnstein, Koblenz-Metternich, im Löhr-Center Koblenz, Brey, Weißenthurm und Kruft.

Ulrike's Kulturbackhaus Die Unternehmerin Ulrike Schmitz steht nach Angaben von Insolvenzverwalter Lieser selbst für Backkultur- und Backtradition, da in ihrer Familie das Backhandwerk bis auf das Jahr 1885 zurückgehe. Die Ulrike's Kulturbackhaus GmbH mit Sitz in Andernach betreibt laut den Angaben auf der Unternehmenswebsite 13 Filialen im nördlichen Rheinland-Pfalz - beispielsweise in Koblenz, Mendig und Bad Breisig.

Spätestens Mitte Januar 2023 an würden diese acht Filialen wieder geöffnet und unter dem Namen Ulrike's Kulturbackhaus weiter betrieben. Das Unternehmen aus Andernach übernimmt demnach auch die Produktionsstätte in Wolken. Gerade für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei das so kurz vor Weihnachten eine gute Nachricht, denn damit sei die Ungewissheit jetzt vorbei, sagte Lieser.

Steigende Energie-und Personalkosten Grund für Insolvenz

Das Amtsgericht Koblenz hatte am 1. Dezember 2022 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Thilmann Brot GmbH eröffnet. Die Bäckereikette war laut Insolvenzverwalter zuvor unverschuldet in die Krise geraten.

Die erheblichen Preissteigerungen bei den Rohstoffen wie Mehl und Mehrkosten für das Personal sowie die Corona-Pandemie hätten dem Unternehmen schon länger Probleme bereitet. Als dann die Energiepreise seit dem Ukraine-Krieg weiter gestiegen seien, habe die Bäckereikette nur noch Verluste erwirtschaftet.