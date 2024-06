Jobbörsen und Berufsmessen in Bendorf, Koblenz und im Taunus

Im Norden von Rheinland-Pfalz starten ab Donnerstag verschiedene Berufsmessen. In Koblenz für Schulabgänger, in Pohl für Fachkräfte und in Bendorf für Geflüchtete.

Die Job- und Kontaktmesse für geflüchtete Menschen wird von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz mit ihren Regionalgeschäftsstellen Mayen-Koblenz und Montabaur veranstaltet. Zwischen 11 und 16 Uhr informieren am Donnerstag, 13. Juni, etwa 30 Arbeitgeber aus ganz unterschiedlichen Branchen über Jobs. Zugewanderte sowie Geflüchtete aus allen Weltregionen können mit Unternehmen aus dem Westerwaldkreis, dem Landkreis Mayen-Koblenz, dem Landkreis Neuwied und der Stadt Koblenz sowie angrenzenden Städten Kontakte knüpfen und sich kennenlernen. Dolmetscher helfen bei Sprachschwierigkeiten Die Agenturen für Arbeit und die Jobcenter sind ebenfalls mit ihren Teams auf der Kontaktmesse. Dolmetscherinnen und Dolmetscher helfen bei Sprachschwierigkeiten, um Kontakte zu knüpfen. "Einerseits leben in unserer Region derzeit mehrere tausend Zugewanderte mit unterschiedlichsten Qualifikationen, die gerne in den deutschen Arbeitsmarkt einsteigen wollen. Andererseits ist unsere regionale Wirtschaft stark und hat selbst in den derzeit schwierigen konjunkturellen Zeiten einen hohen Bedarf an motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das wollen wir gerne zusammenbringen", sagen die verantwortlichen IHK-Regionalgeschäftsführer Martin Neudecker und Richard Hover. Die Kontakmesse in der Bendorfer Stadthalle ist kostenlos, wer Interesse hat muss sich nicht anmelden. Vorplatz vom Schloss Koblenz wird zur Ausbildungsbörse Am Freitag, den 14. Juni, gibt es vor dem Koblenzer Schloss eine große Ausbildungsbörse, die von der Industrie- und Handelskammer Koblenz (IHK), von der Koblenzer Handwerkskammer und der Arbeitsagentur veranstaltet wird. Bei der Open-Air-Messe können sich junge Menschen, die noch eine Ausbildung suchen und Unternehmen kennenlernen. Diese Azubispots finden bereits zum fünften Mal statt. Los geht es um 8:30 Uhr, die Messe hat bis 13:30 Uhr geöffnet. 4.000 Besucher kamen 2023 zur Koblenzer Ausbildungsmesse Mit dabei sind etwa 120 Arbeitgeber aus der Region, darunter sind etwa die Stadtwerke Neuwied, die Hochschule Koblenz oder die Sparkasse Koblenz. Knapp 4.000 junge Menschen und ihre Eltern besuchten die Messe in Koblenz im vergangenen Jahr. Der Besuch der Ausbildungsbörse in Koblenz ist kostenlos, anmelden muss man sich nicht. Wer seine Bewerbungsunterlagen mitbringt, kann sie gleich vor Ort bei möglichen Arbeitgebern abgeben. Zwei Tage Berufsmesse am Limeskastell im Taunus Eine große Berufsmesse wird auch im Rhein-Lahn-Kreis veranstaltet. Und zwar auf dem Gelände des Limeskastells in Pohl im Taunus. Die Messe mit dem Titel "Jobnox" (Network-Opportunity-Xchange) vermittelt Nachwuchs-, Fach- und Führungskräfte. Der Mangel an Fach- und Nachwuchskräften ist eine der großen Aufgaben, denen sich Unternehmer stellen müssen, auch im Rhein-Lahn-Kreis. Zwei Tage lang informieren und beraten dort ab Freitag 110 Unternehmen aus der Region Interessenten und vermitteln ihnen möglicherweise einen Job. Veranstaltet wird die Fachmesse, die dieses Jahr zum 2. Mal stattfindet, von der Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft im Rhein-Lahn-Kreis. Sie hat zusätzlich mehr als 20 Coaches engagiert, die den Messebesuchern helfen sollen. Die Berufsmesse in Pohl ist nicht nur Nachwuchsmesse, dort werden auch gezielt Fachkräfte gesucht. Etwa auch vom Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein. Rund 250 Jobangebote aus der Region gibt es nach Veranstalterangaben an einer "Jobwall". Mit dabei sind etwa auch die Handwerkskammer Koblenz, die Bundeswehr oder das Statistische Landesamt aus Bad Ems. Großes Bühnenprogramm in den Zelten In verschiedenen Vorträgen auf den Messebühnen geht es etwa darum, wie man sich richtig und erfolgreich bewirbt oder sich besser vor anderen präsentiert - Kommunikationstrainer geben dazu Tipps und zeigen Techniken. Mit einer Handy-App können Interessierte herausfinden, welcher Messe-Aussteller passen könnte. Und auch viel Praxis wird auf der Messe geboten - Handwerksbetriebe zeigen den Besucherinnen und Besuchern zum Beispiel wie man ein Schweißgerät benutzt. "Titan" der Messe-Roboter wird sicher auch dieses Jahr wieder ein Hingucker sein. Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft Rhein-Lahn mbH Infostände, Bühnen und Unterhaltungsprogramm - und vieles zum Ausprobieren Bei der Messe-Premiere im vergangenen Jahr kamen 6.500 Besucherinnen und Besucher. Für sie gibt es auf der Fachberufsmesse nicht nur jede Menge Informationen in den drei Messezelten, sondern auch ein Unterhaltungsprogramm auf verschiedenen Bühnen. Ein Hingucker wird wohl ein zwei Meter 40 großer Roboter aus England sein, der sich mitten durch die Besucher bewegt und sie anspricht. Etwa 2.000 Schülerinnen und Schüler von weiterführenden Schulen im Rhein-Lahn-Kreis, werden am Freitagvormittag auf der Messe erwartet. Messebesucher, die mit dem Auto kommen, können rund um das Messegelände parken. Wer mit Bus und Bahn anreist, fährt mit der Bahn bis zum Bahnhof Nassau. Von dort fährt die Buslinie 550 Richtung Nastätten nach Pohl und hält auch am Limeskastell.