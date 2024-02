In Neuwied wählen Unternehmen einen ungewöhnlichen Weg, um Azubis zu finden: Sie gehen in die Eishalle. Beim "Azubi-Speed-Dating on Ice" soll es auf lockere Art zum ersten Kontakt kommen.

