Eine Bäckerei aus der Eifel geht neue Wege, um Azubis zu gewinnen. Die drei Lehrlinge in dem Betrieb kamen über ein Programm der Arbeitsagentur und der Handwerkskammer in das Unternehmen in Büchel. Für die drei lief bisher nicht immer alles glatt. Nun bekommen sie in der Bäckerei eine zweite Chance.