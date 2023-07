Seit 2018 sitzt Haribo in der Grafschaft im Kreis Ahrweiler. Nun öffnet das Unternehmen das erste Werk in den USA. Und auch weitere Investitionen sind geplant.

Im US-Staat Wisconsin produziert Haribo nun Gummibärchen für den amerikanischen Markt, wie das Unternehmen mitteilte. Am "Goldbear Drive", der "Goldbären-Straße" in der Kleinstadt Pleasant Prairie nahe Chicago sollen 15 Millionen Gummibärchen pro Jahr vom Band gehen. Später sei geplant, auch noch weitere Produkte hier herzustellen, so das Unternehmen.

Haribo investiert über 300 Millionen Dollar in Fabrik

Das Werk ist die erste Fabrik von Haribo in den USA. Der Familienkonzern hat nach eigenen Angaben 300 Millionen Dollar dafür investiert. Es sei die größte Investition in ein einzelnes Projekt in der Firmengeschichte. 175 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden derzeit an dem Standort arbeiten.

Gummibärchen-Produktion in Istanbul soll ausgebaut werden

Haribo möchte nach eigenen Angaben das Geschäft in den USA weiter ausbauen. Aber auch in anderen Regionen der Welt wird der Süßwarenhersteller künftig mehr produzieren. Wie ein Sprecher mitteilte, plane Haribo sein Werk in Istanbul zu erweitern. Von dort beliefert das Unternehmen bereits jetzt die Märkte in Asien und dem Mittleren Osten. Mit der Erweiterung soll im kommenden Jahr begonnen werden.

Seit 2018 hat Haribo seinen Hauptsitz in der Grafschaft im Kreis Ahrweiler. Der Name leitet sich von seinem Gründer Hans Riegel ab, der das Unternehmen 1920 in Bonn gegründet hat. Inzwischen hat Haribo 16 Produktionsstandorte in elf Ländern.