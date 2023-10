Nach Hangrutsch in Vallendar: Weitere Familie muss ihr Zuhause verlassen

Ende Juli rutschte in Vallendar ein Hang ab. Knapp drei Monate später muss eine vierköpfige Familie aus ihrem Haus ausziehen.

Das neu betroffene Haus liegt oberhalb des Hangrutsches. Wie der Vater der vierköpfigen Familie dem SWR mitteilte, hat die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz ihr ein Nutzungsverbot für das Haus ab November ausgesprochen, bis die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind.

Familie muss nach Hangrutsch in Ersatzwohnung ziehen

Ende Juli hatte sich durch starken Regen die Erde in dem Hang gelockert und war herunter gerutscht. Ein Geologe hatte den Hang daraufhin begutachtet und festgestellt, dass weitere Stücke des Hangs abrutschen könnten. Ein Haus direkt am Fuß des Hanges durfte deshalb nicht mehr betreten werden - das dort lebende Ehepaar musste ausziehen. Nach Angaben der zuständigen Landesbehörde darf das Paar immer noch nicht zurück nach Hause.

Die vierköpfige Familie, die oberhalb des Hangs wohnt, hat nach Angaben des Vaters in den vergangenen Tagen unter Hochdruck nach einer geeigneten Ersatzwohnung suchen müssen. Glücklicherweise habe sie kurzfristig etwas gefunden, sagte er dem SWR.

Landesbehörde will am Montag über weiteres Vorgehen informieren

Wie es nach dem Hangrutsch weitergehen soll, ist noch unklar. Die zuständige Landesbehörde sowie der Kreis Mayen-Koblenz und die Stadt Vallendar hatten die Anwohner am Donnerstag in einer Infoveranstaltung über das weitere Vorgehen aufgeklärt. Trotz großen Interesses war die Veranstaltung nicht öffentlich zugänglich. Die Landesbehörde und auch die Stadt wollten sich auf SWR-Anfrage am Freitag nicht dazu äußern. Die Behörde will nach eigenen Angaben am Montag über den aktuellen Stand informieren.

Hang in Vallendar bereits 2011 abgerutscht

Bereits 2011 gab es nach Angaben des ersten Beigeordneten von Vallendar, Bernd Dobkowitz (CDU), an dieser Stelle einen Hangrutsch. Im Anschluss sei eine Drainage in den Hang gebaut worden. Seitdem werde das Wasser über ein Rohr aus dem Berg geleitet.