In Vallendar im Kreis Mayen-Koblenz drohen Erdmassen eines Hangs auf ein Haus zu rutschen. Laut Verwaltung sind Einsatzkräfte vor Ort und versuchen, den Hangrutsch zu verhindern.

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) versuchen demnach zu verhindern, dass ein Hang auf ein Haus rutscht und es dadurch unbewohnbar werden könnte. Nach Angaben der Verwaltung hat sich am Montagabend durch den vielen Regen die Erde in dem Hang gelockert und ist in Richtung des Hauses gerutscht.

Es sei eine kleine Schlammlawine und Gehölz den Hang hinter dem Haus runtergerutscht, sagte der erste Beigeordnete von Vallendar, Bernd Dobkowitz (CDU). Das Haus sei aus Sicherheitsgründen zurzeit nicht zugänglich.

Feuerwehr und Technisches Hilfswerk im Einsatz

Das Ehepaar, das in dem Haus lebt, hatte laut Dobkowitz am Montagabend ein Geräusch im Garten gehört und anschließend die Feuerwehr verständigt. Die habe die ganze Nacht versucht, das Haus mit Sandsäcken, Kanthölzern und Brettern zu schützen. Auch das Technische Hilfswerk war im Einsatz. "Heute Morgen kam dann auch noch eine Spezialfirma, die den Schlamm abgepumpt hat - soweit das möglich ist."

Das Ehepaar durfte den Angaben zufolge am Dienstagmittag nochmal ins Haus, um ein paar persönliche Sachen zu holen. Es ist vorübergehend bei Bekannten untergekommen.

Bereits 2011 Hangrutsch am Nachbarhaus

Nach Angaben von Dobkowitz gab es an diese Stelle bereits 2011 einen Hangrutsch. Damals rutschten Schlammmassen am Nachbarhaus herunter. Diese seien damals nur wenige Meter bis ans Wohnzimmer heran gekommen. Im Anschluss sei eine Drainage in den Hang gebaut worden. Seitdem wird demnach über ein Rohr das Wasser aus dem Berg geleitet.

Ursache für Hangrutsch noch unklar

Die Ursache des Hangrutsches wird noch untersucht. Am Mittwoch soll ein Geologe zudem den Hang überprüfen. Erst dann könne entschieden werden, ob das Ehepaar zurückkehren könne. Zuständig dafür sei nun die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD).