Schlammmassen blockieren Bahnstrecke zwischen Koblenz und Niederlahnstein

Schlamm aus einem Hang blockiert derzeit die Bahnstrecke zwischen Koblenz und Niederlahnstein. Die Strecke wird nach Angaben der Bahn vermutlich mehrere Tage gesperrt sein.

Wie ein Sprecher der Bahn berichtet, hat es in Koblenz-Horchheim entlang der Strecke einen Wasserrohrbruch gegeben. Das Wasser habe den Hang unterspült, wodurch der Bahndamm auf einer Länge von etwa 100 Metern auf die Gleise gerutscht sei, erklärt der Wasserversorger Energieversorgung Mittelrhein (evm).

Wasserrohrbruch als Ursache für Schlammmassen auf den Gleisen

Am Montagabend war demnach eine Hauptwasserleitung unterhalb eines Abwasserbauwerks gebrochen. Warum, sei noch nicht klar, sagte ein Sprecher. Zudem sei es schwierig, an das Leck in der Wasserleitung heranzukommen. Derzeit prüfen die Kollegen des Netzservices, wie stark die Straße unterspült ist.

Nach einem Wasserrohrbruch in Koblenz-Horchheim blockiert Schlamm die Bahngleise. Pressestelle Energieversorgung Mittelrhein

Durch den Wasserrohrbruch sind nach Angaben der evm neun Haushalte vom Wassernetz abgetrennt. Sie werden demnach über ein Standrohr versorgt, wo sie sich Wasser abzapfen können. Derzeit seien Tiefbauer zur Reperatur der Wasserleitung vor Ort. Die evm schätzt, dass die Störung im Laufe des Nachmittags behoben werden kann.

Die Bahn räumt derzeit mittels eines sogenannten Schreitbaggers den Hang und die Gleise. Das Technische Hilfswerk hatte noch in der Nacht einen umspülten Baum entfernt, damit dieser nicht in die Oberleitung fällt. Ziel ist es nach Angaben der Bahn, die Strecke möglichst schnell wieder zur Verfügung zu stellen. Eine Wiederaufnahme der Verkehre wird demnach im Laufe der nächsten Tage angestrebt, eine abschließende Prognose ist derzeit jedoch noch nicht möglich.

Ersatzverkehr mit Bussen ab Niederlahnstein

Betroffen von der Sperrung sind die Regionalbahnen RE23 und 25. Wer mit der Regionalbahn nach Koblenz fährt, muss in Niederlahnstein aussteigen und mit dem Bus weiterfahren. Fahrgäste aus Neuwied in Richtung Koblenz sollen ab Neuwied die Züge der Linien RE8 und RB27 nutzen. Fahrgäste aus Niederlahnstein in Richtung Koblenz sollen die Stadtbusse der Linie 1 ab Niederlahnstein Bahnhof bis Koblenz Hauptbahnhof nehmen.