Kabeldiebstahl legt Eifelquerbahn zwischen Andernach und Mayen-Ost lahm

Auf der Eifelquerbahn fallen seit Sonntag alle Züge zwischen Andernach und Mayen-Ost aus. Metalldiebe haben am Wochenende laut der Bahn die Strecke stark beschädigt und damit lahmgelegt.

Am Stellwerk in Kruft hatten die Diebe am Wochenende nach Angaben der Polizei mehrere Kabel abgeschnitten und mitgenommen. Dies sei der Grund dafür, das Signale und ein Bahnübergang nicht mehr funktionieren. Wie ein Sprecher der Eifelquerbahn mitteilt, wird die Reparatur aller Schäden voraussichtlich bis Freitagabend dauern.

Ersatzbusse fahren zwischen Andernach und Mayen-Ost

Auf dem 23 Kilometer langen Streckenabschnitt zwischen Andernach und Mayen-Ost, wo sonst alle 30 Minuten pro Richtung ein Zug fährt, fahren Ersatzbusse. Die Mitnahme von Fahrrädern sei dort aus Kapazitätsgründen nicht möglich. Die Regionalbahn 23 verkehrt laut der Bahn nur zwischen Andernach und Limburg (Lahn) und die Regionalbahn 38 nur zwischen Mayen-Ost und Kaisersesch. Die Bahn bittet, Fahrgäste sich vor der Fahrt zu informieren.

Kabeldiebstahl hat zugenommen Die Deutsche Bahn hat nach eigenen Angaben bundesweit zunehmend mit dem Diebstahl von Kabeln zu kämpfen. Die Kabel sind für Kriminelle interessant, weil sie Kupfer enthalten. Der Preis für Buntmetalle ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen.

Die Bundespolizei in Trier ermittelt nach eigenen Angaben gemeinsam mit der Kriminalinspektion Koblenz. Der Sachschaden in Kruft soll bei rund 10.000 Euro liegen. Metalldiebstahl ist nach Angaben der Bundespolizei ein großes Problem für die Infrastruktur.