Hangrutsch Bad Bertrich: Ortsgemeinderat legt Tankstelle doch still

Nach dem Hangrutsch in Bad Bertrich und der Diskussion um den Erhalt der Tankstelle am Fuße des Hangs, hat der Gemeinderat im Kreis Cochem-Zell nun doch beschlossen die Tankstelle dauerhaft stillzulegen.

Der Gemeinderat in Bad Bertrich hatte Anfang Dezember in einer Sondersitzung beschlossen, die Tankstelle erhalten zu wollen. Der Betrieb sollte lediglich für "die Dauer der Abbruchmaßnahmen" geschlossen bleiben. Jetzt hat sich der Gemeinderat nach Angaben von Ortsbürgermeister Christian Arnold (parteilos) in einer Sondersitzung entschieden, die Tankstelle soll doch "dauerhaft" geschlossen werden.

In der Felswand sind tiefe Risse zu sehen. Die lockeren Steinbrocken drohen ebenfalls abzustürzen. Ortsgemeinde Bad Bertrich

Sicherung hätte die Ortsgemeinde 1,5 Millionen Euro gekostet

Nach Angaben von Ortsbürgermeister Arnold soll die zusätzliche Sicherung des Hangs über der Tankstelle 1,5 Millionen Euro kosten. Zudem sei eine neue Begutachtung des Hangs zu keiner anderen Einschätzung gekommen, wie das geologische Gutachten von Anfang Dezember. Die Tankstelle und das Wohnhaus unterhalb des abgebrochenen Hangs seien massiv gefährdet.

"Daraus ergibt sich eine massive Gefährdungslage für Menschen und auch Gebäude."

Abbrucharbeiten wohl Ende Januar

Christian Arnold rechnet nach eigenen Angaben damit, dass die Abbrucharbeiten Ende Januar beginnen können. Dann sollen unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen die losen Felsbrocken aus dem Hang gebrochen werden. Bei den Arbeiten könnten sich Felsen lösen und das Wohnhaus und die Tankstelle treffen. Die Abbrissarbeiten der Gebäude sollen im Anschluss erfolgen.