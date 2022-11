Hangrutsch in Bad Bertrich: Tankstelle und Wohnhaus gefährdet

In Bad Bertrich sind eine Tankstelle an der L103 und ein Wohnhaus nach einem Hangrutsch weiterhin gefährdet. Am Montagmorgen waren etwa 100 Tonnen Gestein hinter den Gebäuden abgerutscht.

"Der Hang ist nicht sicher", sagte Ortsbürgermeister Christian Arnold im Gespräch mit dem SWR. Seinen Angaben zufolge hängen in der Felswand am Ortsausgang von Bad Bertrich noch mehrere größere Steinbrocken, die sich jederzeit lösen könnten. Deshalb sei das Gebiet um die Tankstelle weiträumig abgesperrt worden. Auch der Wanderweg, der sich oberhalb des Hangs befindet, sei gesperrt. Die angrenzende Landstraße 103 zwischen Bad Bertrich und Kennfus wurde laut Arnold mit großen mobilen Fangzäunen abgesichert, könne aber normal befahren werden. In der Felswand sind tiefe Risse zu sehen. Die lockeren Steinbrocken drohen ebenfalls abzustürzen. Ortsgemeinde Bad Bertrich Keine Verletzten bei Felsrutsch am Montag Bei dem Felsrutsch hatten sich am Montag kurz nach 6 Uhr morgens mehrere teils große Steine aus der Felswand gelöst und waren abgerutscht. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr dabei niemand. Die Betreiberin habe die Tankstelle zum Zeitpunkt des Hangrutsches bereits aufgeschlossen gehabt und sei im Gebäude gewesen. Gutachter hat Hang in Bad Bertrich untersucht Ein Experte des Geologischen Landesamtes habe den Hang am Dienstag genau untersucht, teilte Ortsbürgermeister Arnold mit. Die Ergebnisse des Gutachtens stünden noch aus. Sie sollen aber am Donnerstag vorliegen. Erst danach werde entschieden, wie die weiteren Schritte aussehen, sagte Arnold: "Entweder wir können die lockeren Steine kontrolliert abrutschen lassen und den Hang anschließend von Spezialisten sichern lassen oder große Teile des Hangs sind instabil." "Das hätte richtig schlimm ausgehen können." Dann könnten einfache Sicherungsmaßnahmen womöglich nicht ausreichen, betonte Arnold. "Sollte der Hang in größerem Ausmaß abrutschgefährdet sein, müsste die Tankstelle bis auf Weiteres geschlossen bleiben", so der Ortsbürgermeister. Familie in Wohnung untergebracht Die Familie, die in dem einzigen Wohnhaus neben der Tankstelle wohnt, wurde nach Angaben des Ortsbürgermeisters in einer Wohnung im Ort untergebracht. Die Frau und ihre drei Kinder könnten dort im Zweifel auch länger bleiben, sagte Arnold. Der Hang an der L103 sollte eigentlich in dieser Woche neu gesichert werden. Eine Spezialfirma hatte ihre Ausrüstung und einen Container bereits am Fuß der steilen Felswand aufgestellt. Die Arbeiter seien am Montagmorgen nach Angaben des Ortsbürgermeisters aber noch nicht vor Ort gewesen: "Zum Glück. Das hätte richtig schlimm ausgehen können", sagte Arnold.