Viel Frust rund um den trockengelegten Wiesensee im Westerwald

Der Wiesensee im Westerwald liegt seit fast zwei Jahren trocken. Für die Betreiber des Cafés, des Campingplatzes, des Hotels und den Segelclub ist das ein großes Problem.

Bei einer Kontrolle vor zwei Jahren haben Mitarbeiter des TÜV am Damm und an der Stauanlage des Wiesensees mehrere Schäden festgestellt. Aus Sicherheitsgründen hat die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord daraufhin angeordnet, dass das Wasser des künstlich angestauten Sees abgelassen werden muss. Die notwendigen Sanierungsarbeiten kommen jedoch nur langsam voran. Der See liegt daher noch immer trocken.

Café am Wiesensee mit sehr schlechter Saison

Für das Café Seewies am Ufer des Wiesensees war es ein sehr schlechtes Jahr, sagt Geschäftsführer Markus Mühlenhaupt. "Wir haben nichts verdient, das Jahr endet für uns mit einem Minus." 40 bis 50 Prozent des Umsatzes würden fehlen. Die aktuelle Situation sei daher eine Katastrophe, es sei nichts mehr los rund um den trockengelegten See.

Das Café Seewies am Wiesensee hat zwar geöffnet, es kommen aber kaum noch Gäste. SWR

Normalerweise kämen die Gäste sogar aus dem Frankfurter Raum, um am Wiesensee spazieren zu gehen und anschließend im Café einzukehren. "Jetzt aber fahren die Leute auf den Parkplatz, sehen das der See weg ist und fahren gleich wieder weg", hat Markus Mühlenhaupt beobachtet. Den Imbiss und die Bar, die an das Café angrenzen, habe er dieses Jahr daher gar nicht erst geöffnet.

Deutlich weniger Gäste auch auf dem Campingplatz

Bis vor kurzem hat Markus Mühlenhaupt auch noch den Campingplatz am Wiesensee betrieben, bevor er ihn an seinen Neffen übergeben hat. Auch die Campingsaison sei nicht gut gelaufen. Es seien deutlich weniger Gäste gekommen, so Mühlenhaupt. Früher seien immer viele Gruppen mit Hunden gekommen. Auch die kämen nicht mehr, weil der See und auch der angrenzende Weiher für Hunde trocken liegen.

Gravierende Folgen für Lindner Hotel am Wiesensee

Dass der Wiesensee trocken liegt, hat eigener Auskunft nach auch gravierende Auswirkungen für das Lindner Hotel am See. "Wir stellen einen bedeutenden Rückgang bei der Belegung des Hotels fest", sagt eine Sprecherin des Hotels auf Nachfrage. Ohne See habe das Hotel an Charme verloren, das würden die Gäste etwa in den Sozialen Medien schreiben. Zum Hotel gehört außerdem ein Golfclub mit Golfplatz, dort würden die Mitglieder ebenfalls zurückgehen. Das Hotel selbst sieht außerdem Arbeitsplätze in Gefahr, sollte der See weiter trocken liegen.

Auch das Lindner Hotel am Wiesensee hat weniger Gäste, seit der See trocken liegt. SWR

Auch Segler sind frustriert über trockenen Wiesensee

Auch für den Segelclub "Wällerwind" in Pottum am Wiesensee ist die aktuelle Situation sehr ärgerlich und frustrierend, erklärt Felicia Schuld, die Zweite Vorsitzende des Clubs. "Immer wieder fragen unsere Mitglieder, wann es am See endlich weitergeht." Die Mitglieder würden alternativ etwa zur Krombachtalsperre bei Rennerod oder zur Moselstaustufe in Koblenz fahren, um dort zu segeln. Das ersetze aber nicht den Wiesensee als Heimatrevier des Segelclubs.

Die Boote des Segelclubs konnten schon lange nicht mehr auf dem Wiesensee segeln. SWR

Bürgerinitiative hat Online-Petition gestartet

Vor kurzem haben mehrere Bürger rund um den Wiesensee auch eine Bürgerinitiative gegründet. In einer Online-Petition fordern sie, dass der Wiesensee schnellstmöglich wieder mit Wasser gefüllt wird.

Die Initiative sieht einerseits ebenfalls die Probleme für den Tourismus. Und anderseits die Probleme für die Natur. Denn der Wiesensee war über Jahrzehnte ein wichtiger Lebensraum für Wasservögel im Westerwald. Im Herbst haben dort etwa Kraniche gerastet. Und im Frühjahr haben dort immer verschiedene Vogelarten gebrütet.

Bauarbeiten am Wiesensee kommen nicht voran

Zuständig für die Sanierung des Damms und die Stauanlage am Wiesensee ist die Verbandsgemeinde Westerburg. Wie die Verwaltung mitteilt, hat sich für einen Teil der anstehenden Bauarbeiten zunächst keine Firma gefunden. Insgesamt drei Mal seien die Bauarbeiten ausgeschrieben worden. Erst beim dritten Anlauf im August habe sich eine Firma mit einem Angebot gemeldet.

Außerdem könnten einige Bauarbeiten wegen des anhaltenden Regens und Schnees nicht starten. Denn die Baustelle müsse weitestgehend trocken sein. Wie die Verbandsgemeinde weiter mitteilt, werde derzeit überprüft, ob der Damm des künstlichen angestauten Sees noch stabil genug ist.