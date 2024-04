Zum Wochenende hin steigen wieder die Temperaturen und machen Lust auf Aktivitäten im Freien. Wir haben einige Tipps für Frühlingsmärkte in der Region Koblenz zusammengestellt.

Koblenz

Betzdorf

Puderbach

Neuwied

Cochem

Filsen

Rheinböllen

Mayen

Vom 12. bis 14. April gibt es in der Innenstadt von Koblenz verschiedene Märkte unter dem Motto "Frühlingszauber": Auf dem Münzplatz wird nach Angaben der Stadt ein Genuss- und Feinkostmarkt aufgebaut, am Plan ein Kreativmarkt mit Künstlern und ein Blumen- und Textilmarkt auf dem Jesuitenplatz.

Frühlingszauber und Gartenkultur in Koblenz

Der Verein "Das Kreatop Koblenz" bietet außerdem an der Liebfrauenkirche eine Plattform für Kunstschaffende in Form einer Teppichbühne und auf dem Zentralplatz ist eine Autoausstellung und ein Kinderprogramm geplant. Der "Frühlingszauber in Koblenz" geht jeweils von 10 bis 18 Uhr. Auf dem Willi-Hörter-Platz soll eine Sekt- und Weinbar mit Musik aufgebaut werden - diese ist freitags bis 22 Uhr und samstags bis 21 Uhr geöffnet.

Am Sonntag, 14. April, findet parallel dazu auch noch die Saisoneröffnung der Koblenzer Gartenkultur statt. Die Besucher erwartet vor dem Koblenzer Schloss ein Genuss- und Gartenmarkt sowie ein Rahmenprogramm mit Zauberei, Gauklern und Musik. An verschiedenen Stationen können Besucher auch selbst aktiv werden.

Flohmarkt extra für Kinder in Koblenz

Bereits am Samstag, 13. April, findet hinter dem Deutschen Eck auch noch von 8 bis 17 Uhr der städtische Flohmarkt statt. Von 10 bis 15 Uhr gibt es auch erstmals einen "Flöhchenmarkt" - einen Flohmarkt von Kindern für Kinder in der Nähe des Wasserspielplatzes. Laut Stadt können dort bis zu 60 Kinder unter 14 Jahren ihre aussortierten Spielsachen, Bücher und Klamotten verkaufen.

Beim Flohmarkt in Koblenz am Deutschen Eck soll es in diesem Jahr erstmals einen Kinderbereich geben. Pressestelle Koblenz-Touristik

Auch in Betzdorf ist am Wochenende Flohmarkt - das erste mal wieder seit fünf Jahren. Von 6 bis 15 Uhr können Schnäppchenjäger am Samstag in der Betzdorfer Innenstadt auf die Suche nach kleinen Schätzen gehen. In Puderbach findet am gleichen Tag die erste Westerwälder Landfrauenmesse statt. Von 11 bis 17 Uhr gibt es im Dorfgemeinsschaftshaus allerhand Selbstgemachtes zu kaufen.

Grüne Innenstadt dank Gartenmarkt in Neuwied

In Neuwied gibt es am 13. und 14. April wieder den Gartenmarkt in der Fußgängerzone in der Innenstadt. Nach Angaben der Stadt bieten auf rund 12.000 Quadratmetern mehr als 120 Firmen und Gärtnereien aus dem In- und Ausland ihre vielfältigen Produkte rund um das Thema Garten an. Besucher können dort auch außergewöhnliche Züchtungen und Pflanzenspezialitäten finden.

Auf dem Gartenmarkt in Neuwied finden Besucher eine riesige Auswahl an Zier- und Nutzplanzen. Pressestelle Stadt Neuwied / Franz-Josef Dehenn

Besonderheiten des Neuwieder Gartenmarkts sind unter anderem auch der Pflanzendoktor, der bei Problempflanzen hilft und der kostenlose Pflanzentransport-Service. Für Kinder wird ein Barfußpfad eingerichtet und es gibt auch Sandkästen und Bastelaktionen. Am Sonntag ist in der Innenstadt außerdem verkaufsoffen.

Blütenmarkt rund um den Mosel-Weinberg-Pfirsich in Cochem

In Cochem dreht sich an diesem Wochenende beim Blütenmarkt alles um den Mosel-Weinberg-Pfirsich. Jeweils von 11 bis 17 Uhr werden an den verschiedenen Ständen Produkte wie Tee, Brotaufstriche, Liköre, Pralinen und andere Dinge präsentiert, die aus dem Weinberg-Pfirsich hergestellt werde. Die Besucher können sich auch Anregungen zu den vielfältigen Nutzungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten, sowie zur Pflanzung und zur richtigen Pflege holen.

Am Sonntag, 14. April, laden der Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal und die Gemeinde Filsen erneut zum gemeinsamen "Kirschblüten-Picknick" ein. In den Streuobstwiesen rund um Filsen können Besucher ihre Picknick-Decke von 14 bis 17 Uhr auslegen und sich an verschiedenen Ständen mit Kirschspezialitäten und anderen Leckereien versorgen. Wer will, kann sich dann auch beim Kirschkern-Weitspuck-Wettbewerb mit anderen messen.

Der Tierpark Rheinböllen lädt am Samstag und Sonntag zum "Frühling im Park" ein. Besucher können dort nicht nicht nur bei kommentierten Führungen etwas über Erdmännchen, Waschbären und Wölfe lernen, sondern sich auch bei regionalen Ausstellern mit regionalen Produkten und Pflanzen eindecken sowie frühlingshafte Deko sichern. Jeweils ab 16 Uhr ist der Eintritt kostenlos. Am Sonntag können Kinder nach Voranmeldung Insektenhotels und Samenbomben basteln.

Die Erlebniswelten Mayener Grubenfeld ermöglichen interessante Einblicke in den Basaltabbau der Region. SWR

Spaziergang im Mayener Grubenfeld mit Museumsmarkt

Die Erlebniswelten Mayener Grubenfeld mit ihrem Skulpturenpark, dem Fledermausstollen und vielen Zeugnissen des Basaltabbaus sind in diesem Jahr Schauplatz für den Regionalen Museumsmarkt. Besucher haben hier am Samstag von 10 bis 17 Uhr die Möglichkeit, sich über verschiedene Museen der Eifel zu informieren.

Fotoprojekt zeigt die Schönheit im ehemaligen Basalt-Abbaugebiet

Dabei soll etwa Lust gemacht werden auf einen Besuch im Lava-Dome in Mendig oder den Geysir in Andernach. Angekündigt sind eine Reihe von Aktivitäten für die ganze Familie wie interaktive Workshops, Führungen durch die Erlebnisausstellung SteinZeiten und Vorführungen traditioneller Handwerkskunst.