SOWODI steht für "Solidarity with Women in Distress" (Solidarität mit Frauen in Not). Der Verein wurde 1985 von der im vergangenen Jahr gestorbenen Ordensschwester Lea Ackermann bei einem längerfristigen Aufenthalt in Kenia gegründet. Solwodi begann damit, Frauen beim Ausstieg aus der Zwangsprostitution zu unterstützen. 1987 richtete SOWODI auch in Deutschland Beratungsstellen und Notunterkünfte für Frauen ein, die Opfer von Menschenhandel, Zwangsheiraten oder anderen Formen von Gewalt wurden.

Der Verein hatte seinen Sitz lange in Boppard, inzwischen ist er in Koblenz. Die Frauenrechtsorganisation ist in Deutschland als gemeinnützig anerkannt und in 19 Städten mit insgesamt 21 Fachberatungsstellen sowie 14 Schutzeinrichtungen und Wohnprojekten vertreten. Er bietet psychosoziale Betreuung, organisiert medizinische oder juristische Unterstützung, hilft bei der Arbeitssuche und vermittelt Deutschkurse und berufsqualifizierende Maßnahmen.