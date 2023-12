Vieles ging in der Flut verloren. Es ist ein Stück zurück in die Normalität: "Das Backbuch der Ahrtal-Frauen" erweckt weggeschwemmte Backrezepte wieder zum Leben.

Die Flutkatastrophe hat in einer zerstörerischen Gewalt Häuser, Brücken und Straßen weggeschwemmt. Darunter auch viele persönliche Erinnerungsstücke, wie Omas beste Backrezepte. Vieles bleibt für die Betroffenen unersetzbar. Für die Backrezepte fanden 30 Frauen in Dernau aber nun eine Lösung.

Wir haben keine Rezepte mehr. All die Rezeptbücher - alles weggeschwommen.

Jede Woche treffen sich die Seniorinnen in Dernau zum Plausch und Kuchenessen. Für das gemütliche Zusammensitzen ist Katja Daub von den Johannitern verantwortlich. Sie organisiert die den Kaffeeklatsch in dem Ort an der Ahr schon seit einem Jahr, an dem die Frauen regelmäßig mit selbstgebackenem Kuchen vorbeikommen.

Johanniterin Katja Daub stellt "Das Kochbuch der Ahrtal-Frauen" vor. SWR

In der geselligen Runde nahm Katja Daub immer wieder wahr, dass die Frauen oft keine genauen Mengenangaben und Zutaten haben. Ob Margarine oder Butter, vier oder fünf Eier – die Frauen diskutierten hitzig und bedauerten den Verlust ihrer besonderen Kuchenrezepte sehr. "Die Flut hat uns die Rezepte weggenommen", heißt es aus der Runde. "Wir können uns kaum noch an alles erinnern."

Die Kuchenexpertinnen bei ihrem wöchentlichen Kaffeplausch SWR

"A" wie "Apfel-Mandel-Kuchen" bis "Z" wie "Zitronenkuchen im Glas"

An einen Kuchen erinnert sich Christel Josten aber noch genau. Sie ist eine der Damen und bekannt für ihren Ameisenkuchen mit Eierlikör. Diesen hat sie oft für ihre Kinder gebacken und jetzt mit Sorgfalt für das Backbuch aufgeschrieben. Insgesamt enthält das Backbuch 35 Rezepte. Christel Josten und ihre Schwester haben gleich mehrere Exemplare gekauft. Sie freuen sich über die zahlreichen Rezepte von "A" wie "Apfel-Mandel-Kuchen" bis "Z" wie "Zitronenkuchen im Glas". Weitere spektakuläre Rezepte sind u.a. die "Eistorte", der "Ratz-Fatz-Kuchen" und passend zum Ahrtal natürlich der "Rotweinkuchen".

Ein Backbuch aus Dernau mit großer Wirkung

Das kleine Buch mit 80 Seiten hat eine riesengroße Wirkung, beobachtet Katja Daub von den Johannitern. Sie hat das Buch gemeinsam mit den Seniorinnen geschrieben. Das Buch bringe viel Sicherheit und ein Stück Normalität zurück, freut sich die Johanniterin. Außerdem könne sie es kaum selbst erwarten, den frisch gebackenen Kuchen von den Ahrtal Frauen zu riechen.

Erlös aus dem Verkauf des Dernauer Backbuchs für den guten Zweck

Auch auf den sozialen Plattformen erfährt das Backbuch bereits viel positive Resonanz. Omas Rezepte seien eben die Besten, findet eine Userin. Viele weitere halten die Idee für gemeinschaftsstärkend. Das "Backbuch der Ahrtalfrauen" kann bei den Johannitern für 10 Euro bestellt oder direkt vor Ort in Dernau gekauft werden. Die Einnahmen gehen an Wiederaufbauprojekte im Ahrtal.