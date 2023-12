Wann kommt die Nahwärme in Dernau?

per Mail teilen

Jetzt haben die Flutbetroffenen in Dernau an der Ahr die Zusage vom Land für ein neues Nahwärmenetz - es fehlt aber immer noch das Geld vom Bund. Wie geht es weiter?

Diese Bilder haben die Menschen in Dernau nicht vergessen: Neben Autos und Schutt türmten sich nach der Flutkatastrophe auch viele Öltanks im Ahrtal. Häuser mussten wegen der Ölverschmutzung abgerissen oder aufwendig saniert werden. Deshalb kämpfen viele im Ort bis heute für ein Nahwärmekraftwerk.

Vergangene Woche hat die Landesregierung den Dernauern eine Förderung der Nahwärme zugesagt. Jetzt müssen die Details geklärt werden.

Das hat nichts mit Klimaschutz zu tun.

Der Ortsbürgermeister von Dernau, Alfred Sebastian, hofft, dass der Bund den Bau eines neuen Nahwärmenetzes in seinem Ort mitfinanziert. Ohne weitere Fördergelder gehe es nicht, sagt Sebastian. SWR

Neun Millionen Euro vom Land

Neun Millionen Euro unter anderem für die Nahwärme in Dernau und Mayschoß seien eine gute Nachricht, sagt der Ortsbürgermeister von Dernau, Alfred Sebastian. Aber wegen der Haushaltsdiskussionen in Berlin fehlen nach seinen Berechnungen immer noch rund sieben Millionen Euro Förderung aus Berlin.

Am Mittwoch sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum geplanten Haushalt 2024: "Wir treiben den klimaneutralen Umbau unseres Landes kraftvoll voran." In Dernau hoffen die Menschen, dass er damit auch das Nahwärmenetz in ihrem Ort meint.

Jetzt warten wir auf die Erlösung vom Bund.

270 Häuser in Dernau wären beim Nahwärmenetz schon dabei

Denn Eigentümer haben in Dernau schon für 270 Hausanschlüsse Vorverträge für Nahwärme unterschrieben. Alfred Sebastian weiß, dass viele dieser Menschen ohne eine Förderzusage aus Berlin nicht wissen, wie es weiter gehen soll. "Die Leute können sich ja ein Elektroöfchen kaufen. Aber das hat nichts mit Klimaschutz zu tun", sagt der Ortsbürgermeister etwas genervt.

Gerd Wolter heizt mit einer provisorischen Ölheizung vor seinem Haus. SWR

Auch Gerd Wolter aus Dernau ist frustriert, dass sich der Bau des Nahwärmenetzes immer weiter verzögert. Er heizt seine Wohnung gerade mit einer provisorische Ölheizung, die in einem kleinen Holzschuppen vor dem Haus steht: "Es nervt. Es liegt nicht in der Hand der Gemeinde, sondern andere sind gefragt. Jetzt warten wir auf die Erlösung vom Bund", sagt Wolter.

Stehen jetzt im Regen und wissen nicht was passiert.

Winzer investieren erstmal in Gasheizung

Die Dagernova-Winzergenossenschaft, in der rund 600 Winzer aus dem Ahrtal organisiert sind will die Zentrale in Dernau ebenfalls mit Nahwärme heizen. Im Moment ist die Zentrale direkt neben der Ahr noch eine riesige Baustelle.

Die Winzer müssten jetzt erst mal in eine Gasheizung investieren, weil immer noch nicht klar sei, wann die Nahwärme komme, beschwert sich Vivien Greber, Vorstandsmitglied der Winzergenossenschaft: "Hier wohnen Menschen, die damit geplant und drauf gehofft haben. Nicht nur wir als Genossenschaft. Und die stehen jetzt im Regen und wissen nicht was passiert."

Bau des Nahwärmenetzes in Dernau ab Frühjahr 2024 geplant

Die Gemeinde Dernau plant weiterhin, im kommenden Frühjahr mit dem Bau der Nahwärmeheizungen zu beginnen. Das sei wichtig, damit die Flutbetroffenen nicht auch noch den nächsten Winter ohne eine neue Heizung auskommen müssen, sagt Bürgermeister Sebastian.