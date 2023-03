per Mail teilen

Im Rheinhafen von Brohl-Lützing (Kreis Ahrweiler) ist am Dienstagabend ein stillgelegtes Fahrgastschiff samt Steigeranlage gesunken. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei wurde niemand verletzt.

Inzwischen ist nach Angaben der Wasserschutzpolizei ein Vertreter des Amtsgerichts Sinzig vor Ort. Er solle klären, wer für die Bergung des Schiffes zuständig sei und wer voraussichtlich die Kosten dafür zu tragen habe. Das frühere Fahrgastschiff, das laut Polizei seit Dezember 2021 in dem Hafenbecken liegt, war am Dienstagabend zunächst Leck geschlagen. Dann sank es den Angaben zufolge samt Steiger, an dem es befestigt war, auf den Grund.

Weil Öl und Kraftstoffe ausgetreten waren, hat die Feuerwehr eine Ölsperre angelegt. SWR

Fahrgastschiff reißt anderes Schiff bei Brohl-Lützing los

Während das Schiff sank, rissen demnach Drähte, an dem ein zweites stillgelegtes Ausflugsschiff befestigt war. Dieses sei anschließend ins Hafenbecken getrieben. Die Feuerwehr konnte es den Angaben zufolge mit Seilen befestigen und an einer anderen Liegestelle im Hafen in Brohl befestigen.

Weil laut Polizei aus dem gesunkenen Fahrgastschiff Öl und Kraftstoffe austraten, legte die Feuerwehr eine Ölsperre an. So solle verhindert werden, dass sich der Ölteppich ausbreite. Warum es zu der Havarie kam, muss noch ermittelt werden.

Gesunkenes Schiff im Dezember 2021 aus Neuwied abgeschleppt

Bei dem gesunkenen Schiff handelt es sich um eines der zwei stillgelegten Fahrgastschiffe, die die Stadt Neuwied im Dezember 2021 hatte abschleppen lassen. Das bestätigte die Wasserschutzpolizei.

Das stillgelegte Fahrgastschiff Carmen Sylva lag im Dezember 2021 noch am Anleger in Neuwied. SWR

Der Besitzer des Schiffes hatte sich damals laut Stadt Neuwied geweigert, den Schiffsanleger am Rheinufer zu räumen. Nach einem längeren Rechtsstreit, bei dem die Stadt zuletzt 2018 vor dem Amtsgericht in Koblenz Recht bekam, hatte sie die zwei Schiffe schließlich abschleppen lassen.