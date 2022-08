Havariertes Güterschiff ist in Bingen angekommen

per Mail teilen

Das havarierte Güterschiff auf dem Mittelrhein ist am Mittwochabend in Bingen angekommen. Der Rhein ist wieder vollständig freigegeben.

Ein technisches Problem mit dem Antrieb war laut Polizei wahrscheinlich die Ursache der Havarie. Das 190 Meter lange und fast 23 Meter breite Güterschiff war in der Nacht zum Mittwoch zwischen St. Goar und Oberwesel liegengeblieben und hatte die Fahrrinne blockiert. Die Bergung und das anschließende Abschleppen dauerten den ganzen Tag. Jetzt liegt es an einem Havarie-Lageplatz in Bingen - dort sollen Sachverständige es weiter untersuchen.

Das aktuelle Niedrigwasser hatte nach ersten Erkenntnissen nichts mit dem Maschinenschaden zu tun. Es trug allerdings mit dazu bei, dass sich anschließend auf dem Rhein bis zu 20 Schiffe stauten, weil die Fahrrinne derzeit besonders schmal ist.

Bergung gestaltet sich schwierig

Die Bergung gestaltete sich schwierig, da das Containerschiff aus mehreren schwimmfähigen Teilen besteht, die aneinander gebunden wurden, um mehr Fracht zu transportieren. In Oberwesel seien diese Teile voneinander gelöst und an andere Schiffe gebunden worden, um abgeschleppt werden zu können.

Flussaufwärts war die Schifffahrt zwischenzeitlich wieder möglich. Das Containerschiff durfte laut Polizei allerdings nicht überholt werden. Auch Gegenverkehr war aus Sicherheitsgründen nicht möglich.

Wasserstände machen der Binnenschifffahrt zu schaffen

Die Wasserstände an Mittel- und Niederrhein befänden sich auf einem für diese Jahreszeit außergewöhnlich niedrigen Niveau, erklärt das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein. Sie seien Folge fehlender Niederschläge der vergangenen Wochen und Monate. Der Rhein ist die wichtigste Wasserstraße Deutschlands.

Geplante Rheinvertiefung im Mittelrheintal - Kritik von Gemeinden

Pegelstände sind nicht Fahrwassertiefen Der Pegelstand des Rheins bei Kaub liegt aktuell bei 34 Zentimeter (Stand: 17.08.2022). Dieser Pegelstand bedeutet nicht, dass der Rhein dort noch 34 Zentimeter tief ist, da der Pegel in Kaub nicht auf dem Rheingrund, sondern deutlich höher montiert ist. Der Rhein bei Kaub ist tatsächlich 112 Zentimeter tiefer - Stand 17.08. beträgt die Fahrwassertiefe also 146 statt 34 Zentimeter. Die weiteren Fahrwassertiefen entlang des Rheins berechnen sich nach dem gleichen Muster: Pegelstand plus die jeweilige Entfernung vom Befestigungspunkt des Pegels bis zum Grund des Rheins. Eine Ausnahme stellt der Messpunkt Maxau dar. Dort müssen zur Berechnung der Fahrwassertiefe 159 Zentimeter vom Pegelstand abgezogen werden. Der Pegel ist tiefer montiert als der Rheingrund an sich ist.

Der Wasserstand am für die Binnenschifffahrt auf dem oberen Rhein wichtigen Knotenpunkt Kaub sank zuletzt bis auf 31 Zentimeter. Der bisher niedrigste Stand wurde mit 25 Zentimetern am 22. Oktober 2018 gemessen. Wegen der niedrigen Wasserstände können Schiffe aktuell deutlich weniger Ladung transportieren. Dies verschärft die ohnehin angespannte Lage in der Logistik.

Auf dem Oberrhein, der sich von Basel über Ludwigshafen bis Bingen erstreckt, war die Schifffahrt wegen des Niedrigwassers am Montag weitestgehend eingestellt worden.

Die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) prognostizierte zuletzt immerhin einen "leichten Anstieg der Wasserstände". Die erwarteten Niederschlagsmengen würden jedoch zu gering ausfallen, "um an den größeren Flüssen eine nachhaltige Entspannung der Niedrigwassersituation zu bewirken", hieß es. Es sei daher auch weiterhin mit Einschränkungen bei der Schifffahrt zu rechnen.