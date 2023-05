Bundeskanzler Scholz spricht bei 1.-Mai-Kundgebung in Koblenz

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt am Montag - am Tag der Arbeit - nach Koblenz zur Hauptkundgebung des DGB. Im Vorfeld der Veranstaltung stärkte Scholz den Gewerkschaften den Rücken.

Das diesjährige Motto zum Tag der Arbeit lautet "Ungebrochen Solidarisch". Bundesweit hat der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB zu zahlreichen Demonstrationen und Kundgebungen aufgerufen. Die Hauptkundgebung in Rheinland-Pfalz findet am Deutschen Eck in Koblenz statt. Dort werden neben Bundeskanzler Scholz auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und die Vorsitzende des DGB Rheinland-Pfalz, Susanne Wingertszahn, Reden halten.

Scholz-Rede im Livestream Die Reden von Olaf Scholz, Malu Dreyer und Susanne Wingertszahn können Sie hier im Livestream verfolgen. Die Übertragung beginnt am Montag um 12 Uhr.

Die Welt sei im Krisen-Dauermodus, heißt es im Mai-Aufruf des DGB. Energiekrise, Klimakrise, Ukraine-Krieg, Inflation und die Auswirkungen der Corona-Pandemie bereiteten vielen Menschen existentielle Sorgen. In den aktuellen Tarifrunden poche man deshalb auf hohe Lohnsteigerungen. Ziel sei es, die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten zu kompensieren. Dafür sei man auch bereit, etwa den Bus- und Bahnverkehr komplett lahmzulegen - wie zum Beispiel beim bundesweiten Warnstreik Ende März.

Scholz betont Respekt für arbeitende Menschen

Unterstützung erhielten die Gewerkschaften im Vorfeld von Bundeskanzler Scholz: "Das ist eine Zeit, in der man erneut betonen muss, dass der Respekt vor denjenigen, die arbeiten, im Mittelpunkt jeder Demokratie stehen muss", sagte der SPD-Politiker. Scholz lobte die Gewerkschaften für deren Einsatz für Sozialstaat und Arbeitnehmerrechte. Er sei sehr stolz darauf, "als Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, als Gewerkschaftsmitglied und als ehemaliger Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmeranwalt" am 1. Mai in Koblenz zu sprechen.

Auch die rheinland-pfälzische DGB-Vorsitzende Susanne Wingertszahn stellte sich hinter die Beschäftigten. Wingertszahn sagte dem SWR, Streiks seien notwendig und ein legitimes Mittel, um den Arbeitgebern die Forderungen der Beschäftigten klar zu machen. Das Streikrecht sei ein Grundrecht.

Wingertszahn: Streiks als "letztes Mittel"

"Die Gewerkschaften trommeln deshalb so laut, weil wir gerade in einer Zeit von vielen Krisen leben", so Wingertszahn im SWR. "Die Menschen brauchen einen Ausgleich in ihrem Geldbeutel." Es gehe um bessere Arbeitsbedingungen und um eine bessere Bezahlung. Zudem seien Streiks nicht das erste, sondern das letzte Mittel. In den Gewerkschaften werde diskutiert und dann entschieden, ob ein Streik notwendig sei oder nicht.

Deutschlands Arbeitgeber werfen den Gewerkschaften hingegen überzogenes Handeln vor. "Wer so handelt, handelt unverhältnismäßig und gefährdet die Akzeptanz für das Streikrecht", sagte zum Beispiel der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Steffen Kampeter.

Weitere Mai-Kundgebungen im Land

Der DGB lädt am Montag auch in anderen Städten zu Veranstaltungen ein - etwa in Ludwigshafen, wo Innenminister Michael Ebling (SPD) und GdP-Landeschefin Sabrina Kunz Reden halten werden. Als Hauptredner bei der Kundgebung in Kaiserslautern ist Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) angekündigt.