Die zentrale DGB-Kundgebung des Bezirks Rheinland-Pfalz/Saarland zum Tag der Arbeit hat in diesem Jahr in Koblenz am Deutschen Eck stattgefunden. Die Veranstaltung stand unter dem Motto "Ungebrochen solidarisch". Bundeskanzler Olaf Scholz, Ministerpräsidentin Malu Dreyer (beide SPD) und Susanne Wingertszahn, Vorsitzende DGB, sprachen zum Publikum.