Die Radbranche - eine Gewinnerin der Corona-Pandemie?

Schon vor der Pandemie entwickelte sich das Fahrrad zur Alternative zu anderen Verkehrsmitteln wie dem Auto. In den letzten Jahren kam es immer wieder zu Lieferengpässen, weil die Radbranche von der großen Nachfrage profitierte. 2020 war für die Branche ein Rekordjahr, so der Zweirad-Industrie-Verband in einer Pressemeldung. Die positive Entwicklung der heimischen Industrie in den vergangenen Jahren - und ihre Wirkung als Jobmotor vor Ort - werde lediglich durch einen Faktor gefährdet: den bestehenden Mangel an Arbeitskräften.