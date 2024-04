Verteidigung: Pistorius besucht Zentrum Operative Kommunikation in Mayen

per Mail teilen

Bundesverteidigungsminister Pistorius besucht heute die Bundeswehr in Mayen. Hier will er sich darüber informieren, wie das Militär bei der psychologischen Kriegsführung vorgeht.

In Mayen befindet sich das so genannte Zentrum Operative Kommunikation der Bundeswehr. Die Soldaten dort sind auf die Kriegsführung mit Worten und Bildern spezialisiert. Nach Angaben eines Sprechers sollen sie Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) verschiedene Fahrzeuge zeigen, mit Radio- und Fernsehstudios an Bord oder mit einer Druckerpresse für Flugblätter.

Medienarbeit informiert über Einsatz der Bundeswehr

Das Zentrum Operative Kommunikation unterstützt unter anderem die Bundeswehr im Auslandseinsatz mit selbst produzierten Radio- und TV-Produkten. Mit ihrer Medienarbeit informiert sie aber auch die dortige Bevölkerung über den Einsatz der Bundeswehr, wie in der Vergangenheit in Afghanistan.

Psychologen sollen dem Minister bei seinem Besuch in Mayen zudem erklären, wie Informationen gezielt eingesetzt werden können, um Zivilisten zu beeinflussen oder ähnliche Kampagnen des Gegners zu bekämpfen. Ein weiteres Thema sollen zudem Falschmeldungen des Gegners im Internet sein.

Dem Zentrum Operative Kommunikation gehören etwa 1.000 Menschen an. Es betreibt unter anderem den Soldatensender Radio Andernach und den Fernsehsender Bundeswehr-TV.