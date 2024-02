Die Bundeswehr soll wieder kriegstüchtig werden, unter anderem um die NATO-Ostflanke gegen Russland zu schützen. Dafür ist seit Anfang August ein Teil eines baden-württembergischen Panzerbataillons in Litauen stationiert. Der Staat im Baltikum grenzt an die russische Exklave Kaliningrad und an das mit Moskau verbündete Belarus. Die Soldaten aus dem nordbadischen Hardheim zeigen so Präsenz und trainieren den Verteidigungsfall. Alexander Böttner hat die Soldaten in Litauen begleitet.