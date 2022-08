Rekordwert: So viele giftige Blaualgen in der Mosel wie noch nie

Die Belastung der Mosel mit Blaualgen ist derzeit auf einem Rekordwert. Der heiße Sommer und die Trockenheit bieten den giftigen Bakterien ideale Bedingungen.

Das Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz und die Bundesanstalt für Gewässerkunde teilten mit, nie zuvor seien in dem Fluss höhere Werte gemessen worden. Besonders viele Blaualgen schwimmen demnach derzeit in der mittleren und unteren Mosel im Wasser.

Bei Fankel im Landkreis Cochem-Zell wurde den Angaben zufolge die höchste Konzentration gemessen. Sie liege dort um mehr als das Zweifache über dem Grenzwert für ein Badeverbot. Auch in Koblenz-Güls oder an der Staustufe Enkirch-Trarbach sind die Werte extrem erhöht.

Die Behörden raten deshalb dringend, Kontakt mit Moselwasser zu vermeiden. Auch Hunde oder Pferde sollten das Wasser weder trinken, noch berühren.

Wie erkenne ich Blaualgen? Mit Blaualgen belastete Gewässer erkennt man nach Angaben des rheinland-pfälzischen Landesamts für Umwelt an einer grünlichen Einfärbung und Eintrübung. Vor allem in Staubecken oder in Uferbereichen bilden sich demnach oft grüne Algen-Schlieren oder sogar -Teppiche. Das Bundesumweltamt gibt zudem folgenden Tipp: Langsam ins Wasser gehen, ohne Schlamm aufzuwirbeln. Wenn man knietief im Wasser stehe und seine Füße erkennen könne, stehe dem Badespaß an dieser Stelle nichts im Wege.

Blaualgen finden in der Mosel ideale Bedingungen

Blaualgen vermehren sich besonders gut bei hohen Wassertemperaturen, starker Sonneneinstrahlung und langanhaltender Trockenheit - also wenig Wasseraustausch. Der diesjährige Sommer bietet ihnen also ideale Bedingungen. Sie können Giftstoffe produzieren, die bei Menschen und Tieren allergische Reaktionen, Magen-Darm-Beschwerden und Hautreizungen auslösen können.

Wegen des besonders trockenen und heißen Sommers wurden die Blaualgen in der Mosel nach Angaben des Bundesanstalt für Gewässerkunde in diesem Jahr früher als gewöhnlich festgestellt. Demnach wurde an der Messstelle in Koblenz die Warnschwelle von 15 Mikrogramm Blaualgen-Chlorophyll pro Liter erstmals im Juli überschritten.

Gefahr von Hautreizungen und Magen-Darm-Beschwerden durch Blaualgen

Kommen Blaualgen mit den Schleimhäuten in Berührung, könne es laut Landesamt für Umwelt zu Reizungen, Bindehautentzündungen der Augen oder Quaddeln auf der Haut kommen. Vorsorglich sollten daher Gewässer- und Uferbereiche mit deutlich grüner Färbung gemieden werden, rät das Landesamt. Dies gelte insbesondere für Kleinkinder und andere Menschen mit schwachem Immunsystem. Das Wasser sollte außerdem nicht getrunken oder verschluckt werden, auch Hunde sollten vom Fluss ferngehalten werden.

Grundsätzlich sei es nicht verboten, in Gewässern mit Blaualgenbelastung Wassersport zu machen, heißt es vom Landesamt. Um Hautreizungen zu vermeiden, sollten Sportler nach dem Wasserkontakt aber auf jeden Fall duschen oder die betroffenen Hautpartien abspülen.