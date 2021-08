Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz

Besonders gewütet hat das Hochwasser in der Eifel. Die Ahr verwandelte sich in einen reißenden Fluss. Am Tag danach wird das Ausmaß der Schäden sichtbar. Der Ort Schuld, Ahrweiler und Bad Neuenahr bieten ein Bild der Verwüstung.