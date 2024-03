Ein letzter Blick hinter die Kulissen der Koblenzer Brauerei

per Mail teilen

Es ist ein eigentümliches Gefühl, durch die stillgelegte Koblenzer Brauerei zu gehen. Dutzende Interessenten haben am Mittwoch genau das gemacht, weil das Inventar versteigert wird.

Es gibt nur diesen einen Besichtigungstag. Manche Besucher der insolventen Koblenzer Brauerei haben es auch gar nicht weit dafür. Sie kommen aus Koblenz und der nahen Umgebung. Teilweise treibt sie Nostalgie hierher, teilweise wollen sie aber auch schauen, ob sie noch ein Schnäppchen machen können - bei der Online-Versteigerung des Brauerei-Inventars.

Die Brauerei hat einen das Leben lang begleitet als Teil von Koblenz. Da blutet einem das Herz.

Silke Nagel aus Waldesch zum Beispiel: "Die Sonnenschirme für den Garten wären eine schöne Erinnerung an die Koblenzer Brauerei", sagt sie. "Die Brauerei hat einen das Leben lang begleitet als Teil von Koblenz. Da blutet einem das Herz." Zu ihren Erinnerungen gehört auch, wie sehr sie sich immer über das lebhafte Treiben am Brauhaus gefreut hat, wenn sie hier vorbei kam.

Andere Brauereien schauen sich interessiert in Koblenz um

Manche Besucher haben aber auch gleich mehrere hundert Kilometer zurückgelegt. Sie sind Brancheninsider und haben die Hoffnung, hier am historischen Standort der Koblenzer Brauerei etwas zu finden, was sie fürs eigene Bierbrauen gebrauchen können.

Mit kritischen Augen begutachten andere Brauerei-Vertreter das Inventar der Koblenzer Brauerei. SWR

Zwei Männer einer Brauerei aus der Oberpfalz in Bayern schauen sich gerade ein kleiderschrankgroßes Gerät für Druckluft an. "Neu würde das wohl im sechsstelligen Bereich liegen. Aber wir wissen leider nicht, wie gut es noch funktioniert." Skeptisch gehen sie in den nächsten Raum.

Ein paar Produktionsräume weiter begutachtet ein Brauerei-Team aus Darmstadt in großen roten Körben gelagerte Flaschen. Dann schweift ihr Blick von den Körben über die marode Säule rüber zum Grünspan an der Hallenwand. "Es ist sehr schade, diesen Wartungsstau hier festzustellen", sind sie sich einig über den Zustand der Koblenzer Brauerei.

Am Bierrondell bei der insolventen Koblenzer Brauerei wird es etwas geselliger. SWR

Zehn verbliebene Mitarbeiter müssen die Koblenzer Brauerei abwickeln

Bei den Bierkarrussels wird es etwas geselliger. Auch diese mobilen Zapf- und Schankanlagen gehören zu den Auktionsstücken und im Internet sieht man, das es schon mehrere Gebote auf sie gibt. Eine Mitarbeiterin der Koblenzer Brauerei schenkt hier heute noch einmal Bier aus. Nach und nach kommen die Interessenten für die Online-Versteigerung ins Gespräch.

Unter sie mischt sich Harald Lief, er ist ein Urgestein der Koblenzer Brauerei. Seit 45 Jahren arbeitet der 63-Jährige inzwischen hier. Er gehört zu den letzten zehn Mitarbeitern, die den Laden abwickeln müssen - oder dürfen.

78 Tage für seine Altersrente hatte er angespart. Die sind ihm mit der Insolvenz seines Arbeitgebers verloren gegangen. "Das ist sehr bitter, aber insgesamt ist es noch sehr unwirklich für mich, was hier gerade passiert", er holt tief Luft. "Schon mein Vater hat hier gearbeitet."

360 Versteigerungsstücke - Auktion endet am Dienstag nach Ostern

360 einzelne Positionen hat der Insolvenzverwalter für die Online-Auktion zusammengestellt. Die Versteigerung hat ein Hamburger Unternehmen im Auftrag übernommen. Auf deren Homepage kann man genau einsehen, wo der Startpreis für die einzelnen Objekte liegt, wie viele Gebote bereits abgegeben wurden und wie hoch das letzte Gebot war. Die Auktion endet am Dienstag nach Ostern. Ab 8:30 Uhr gibt es im Minutentakt dann die Zuschläge für die einzelnen Positionen.