Inventar der Koblenzer Brauerei unter dem Hammer

Das Inventar der geschlossenen Koblenzer Brauerei, ehemals Königsbacher, steht derzeit in einer Internet-Auktion zum Verkauf. Die Brauerei hatte im Januar den Betrieb eingestellt.

Die Auktion läuft noch bis zum 2. April. Mehr als 360 einzelne Posten stehen jetzt zum Verkauf. Damit geht die seit 1689 bestehende Brautradition in Koblenz weiter zu Ende. Wegen Insolvenz hatte die Geschäftsführung Ende Januar den Betrieb eingestellt und allen Beschäftigten gekündigt.

Was kann man alles ersteigern?

Versteigert wird vor allem alles, was man als Profi in einer Brauerei braucht. Die Startgebote liegen zwischen 1 Euro und 200.000 Euro. So etwa eine Flaschen-Abfüllanlage für ein Anfangsgebot von 50.000 Euro, eine Etikettier-Maschine ab 22.000 Euro und ein komplettes Sudhaus zum Startpreis von 200.000 Euro. Außerdem sind noch Stahltanks, Ausschankwagen und Kühlanhänger im Angebot.

Auch antike Manometer, ein altes Telefon und 20 Hähne aus dem Maische- und Würzraum stehen zum Verkauf. Bruno Nonninger

Auch die bekannten Kupferkessel sollen raus

Besonders prominente Auktionsstücke sind die drei Kupferhauben der Maische- und Würzebottiche. Diese waren an dem Gebäude in Koblenz von außen gut sichtbar und seit Jahrzehnten das Gesicht der Brauerei. Dass auch die markanten Kupferhauben versteigert werden, wird viele ehemalige Mitarbeiter und Kunden sicherlich schmerzen.

So läuft die Online-Auktion Die Auktion läuft ähnlich wie zum Beispiel beim Online-Marktplatz Ebay. Auch hier müssen sich Bieter vorher bei einem Auktionshaus registrieren. Die Versteigerung geht noch bis zum 4. April 2024. Wer dann das Höchstgebot auf einen Artikel abgegeben hat, erhält den Zuschlag. Auf den Zuschlagspreis kommen noch 19 Prozent Mehrwertsteuer und 18 Prozent sogenanntes "Aufgeld", also die Provision für das Auktionshaus. Die genauen Konditionen und Eckdaten zur Versteigerung können hier eingesehen werden.

Warum kommt das jetzt alles unter den Hammer?

Seit Ende Januar steht die Koblenzer Brauerei unter der Verwaltung eines Insolvenzverwalters. Dessen Aufgabe ist es unter anderem, noch möglichst viel aus der Insolvenzmasse zu Geld zu machen, da kein neuer Investor für den Weiterbetrieb der Brauerei gefunden werden konnte.

Denn unter anderem soll das Geld aus der Auktion für einige Auslaufgehälter des Personals und den Sozialplan für die gekündigten Beschäftigten der Koblenzer Brauerei verwendet werden, so der Insolvenzverwalter.

Auktion richtet sich eher an Unternehmen

Die angebotenen Stücke sind mit Ausnahme von Kleinteilen und einiger weniger Souvenirs wohl nicht für den Privatgebrauch geeignet, sondern eher etwas für Fachbetriebe und Unternehmen - also zum Beispiel für andere Brauereien oder Getränkebetriebe.

Ganz ohne Bier soll der Standort an der Königsbach in Koblenz aber nicht auskommen. Nach wie vor hat der Investor, die "CS Asset Wohnen An der Königsbach GmbH", der das Gelände und die Brauerei gekauft hat, vor, dort eine neue, kleinere Erlebnisbrauerei zu bauen.