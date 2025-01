Nach Großbrand: Benefiz-Karnevalssitzungen für Vereine in Engers

Der Brand des sogenannten "Lokschuppens" in Engers in der Silvesternacht hat viele Vereine hart getroffen. Um ihnen zu helfen, soll es zwei Benefiz-Karnevalssitzungen geben.

Die erste Sitzung am 31. Januar war nach Angaben der Veranstalter in Rekordzeit ausverkauft. Wegen der großen Nachfrage wurde ein zweiter Termin angesetzt - am Freitag, 14. Februar - in der Stadthalle Heimathaus in Neuwied. Tickets dafür kosten im Vorverkauf 12,50 Euro und der Erlös geht laut Veranstalter komplett an die vom Feuer in Engers betroffenen Vereine.

Die Idee für die Benefizveranstaltungen hatte Boris Weber, der Leiter der Freien Bühne Neuwied, kurz nach dem Brand: "Ich kenne die Menschen und es hat mir natürlich leid getan, dass sie da jetzt vor den Trümmern stehen und das, wofür sie gearbeitet haben, in der Form nicht durchführen können", so Weber im Gespräch mit dem SWR.

Nur noch Restkarten für Benefizveranstaltung zu haben

Da Karneval das nächste ist, was ansteht, kam ihm die Idee, dass sich die Benefizveranstaltung genau darum drehen könnte: "Das war zunächst nur eine lose Idee, etwas zum Thema Karneval zu machen. Was jetzt draus geworden ist, hat mich selbst etwas überrollt", erklärt Weber. Seinen Worten zufolge sind selbst für die zweite Sitzung nur noch Restkarten zu haben. Insgesamt gebe es Platz für knapp 500 Personen pro Veranstaltung im Heimathaus in Neuwied.

Karnevalisten aus der ganzen Stadt auf der Bühne im Heimathaus

Besonders freut ihn, dass nicht nur die Nachfrage nach den Karten so hoch ist, sondern auch das Interesse, am Programm mitzuwirken. So sei es gelungen, aus allen Stadtteilen Vertreter auf die Bühne zu bekommen: "Sowas gab es in Neuwied noch nicht, weil sonst die Stadtteile ja eher miteinander konkurrieren - aber hier haben sie jetzt alle ihre Unterstützung zugesagt."

Alle gehen kostenlos auf die Bühne, sodass wir das Geld nach Engers spenden können.

Das mehrstündige Programm sei vielfältig, eine Mischung aus karnevalistischen Wortvorträgen, Tanzaufführungen und musikalischen Beiträgen von Bands und Musikvereinen, die für Stimmung im Saal sorgen. Weber betont: "Alle gehen kostenlos auf die Bühne, sodass wir das Geld nach Engers spenden können."

Boris Weber organisiert zwei Benefizveranstaltungen für Engerser Vereine. SWR

Bei den betroffenen Engerser Vereinen kommt das Engagement natürlich gut an. Dort fehlt es nach dem Brand an allen Ecken und Enden. Trotzdem sollen alle geplanten Veranstaltungen stattfinden. Das gehe nur, weil die Hilfsbereitschaft enorm sei, sagt Ansgar Schunkert, Vorsitzender der Großen Engerser Karnevalsgesellschaft.

Wir freuen uns natürlich tierisch über all die Solidarität.

"Manche leihen uns Deko, manche leihen uns Biergläser, manche sagen auch, dass sie vorbei kommen und umsonst an der Kasse oder hinter der Theke helfen," so Ansgar Schunkert. "Das ist für uns beispiellos. Wir freuen uns natürlich tierisch über all die Solidarität." Damit es wirklich klappt mit allen Karnevalsveranstaltungen, sei diese Hilfe auch notwendig.

Nach Brand im Lokschuppen: Alle wollen helfen

Gerade der kurze Zeitplan sei eine Herausforderung. Der Straßenkarneval startet am 27. Februar - aber die ersten Sitzungen, Partys und Veranstaltungen fangen in diesen Tagen bereits an. Nach Angaben von Ansgar Schunkert haben praktisch alle Vereine rund um Engers schon ihre Hilfe angeboten.

Große Solidarität nach Brand in Vereinslager in Neuwied-Engers

Der Lokschuppen in Engers diente vielen Vereinen unter anderem als Lagerfläche - viele Materialien wie Karnevalswagen, Deko oder Bühnenbilder sind dem Feuer in der Silvesternacht zum Opfer gefallen. Am Freitagmittag hat die Stadt Neuwied bei einer Pressekonferenz über den aktuellen Stand in Sachen Lokschuppen berichtet und Informationen zum Wiederaufbau gegeben.

Stadt sucht nach Lokschuppen-Brand schon nach Alternativen

Bei der Stadt Neuwied läuft bereits die Suche nach einer mittel- bis langfristigen Lösung. "Wir versuchen aktuell, alle Vereine untereinander zu vernetzen," sagte Oberbürgermeister Jan Einig im SWR-Interview. "Aber wichtig ist natürlich, dass die Vereine in Engers mittelfristig wieder ein Lager haben, um ihre Materialien zu deponieren."

Denkbar wäre zum Beispiel, ein neues Gebäude auf dem Gelände des alten Lokschuppens zu errichten. Aber auch andere Standorte und Lösungen kämen in Betracht. Aktuell laufen nach Angaben des Oberbürgermeisters auch die Gespräche mit den Versicherungen und ein Gutachten über die Schäden werde erstellt. Im Anschluss daran könne man das Budget sicherlich besser abschätzen und in die Planung einsteigen.