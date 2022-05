Kreis Ahrweiler: Landrätin Weigand 100 Tage im Amt

Cornelia Weigand wurde 1971 auf Sylt an der Nordsee geboren. Sie wuchs in Bonn auf und studierte dort Biologie. Beruflich hatte sie zunächst wenig mit Politik zu tun: Die meiste Zeit ihres Berufslebens habe sie in der Privatwirtschaft gearbeitet, schreibt sie auf ihrer Homepage. Vor mehr als zehn Jahren kam Weigand dann an die Ahr. Sie ist hier mit einem Arzt verheiratet. Nach eigenen Angaben sind Rennradfahren und Marathon laufen ihre Hobbys.

Zunächst arbeitete sie in Bonn bei der Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten. Den Schritt in die Kommunalpolitik machte sie erst 2019: Damals kandidierte sie bei der Urwahl als Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr – und wurde mit fast 61 Prozent der Stimmen direkt gewählt.